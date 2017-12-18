18 дек. 2017

Интенсив-практикум: «Кибербезопасность современных промышленных систем»

Программа разработана «Лабораторией Касперского».

Целевая аудитория:

Специалисты и руководители отделов IT, СБ, АСУ, диспетчеризации, прочих подразделений промышленных компаний, использующих автоматизированные системы управления техническими процессами.

Программа

БЛОК 1. Ключевые аспекты обеспечения кибербезопасности

  • Угрозы, актуальные для современных предприятий и предприятий в долговременной эксплуатации
  • Законодательная база
  • Особенности ИТ систем в АСУТП в сравнении с традиционным
  • применением ИТ систем и сетей
  • Уязвимости промышленных систем
  • Возможности и риски Интернета Вещей

БЛОК 2. Актуальные угрозы и меры защиты. Практические рекомендации

  • Сетевые атаки и защита от них
  • Изолированные сети
  • Атаки поставщиков и инсайдерские атаки
  • Безопасный удаленный доступ и атаки на беспроводные сети
  • Атаки при помощи троянского программного обеспечения
  • Техники социальной инженерии
  • Эшелонированная защита
  • Описание инцидентов нарушения Кибербезопасности

БЛОК 3. Рекомендации по Организационной поддержке кибербезопасности

  • Организация команды обеспечения промышленной кибербезопасности
  • Вопросы обучения и оценки знаний персонала
  • Действия при обнаружении инцидентов безопасности
  • Организация эффективного подразделения центра управления инцидентами ИБ (ЦУИ ИБ)

Проводятся демонстрации по проникновению в информационные системы на лабораторных стендах.

Подробнее: ics.abiroy.com

Регистрация открыта до 15.12.17.

Контакты

Телефон для справок: 8-9196-930-630
г. Иннополис, Университет Иннополис.

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