Интенсив-практикум: «Кибербезопасность современных промышленных систем»

Программа разработана «Лабораторией Касперского».
Целевая аудитория:
Специалисты и руководители отделов IT, СБ, АСУ, диспетчеризации, прочих подразделений промышленных компаний, использующих автоматизированные системы управления техническими процессами.
Программа
БЛОК 1. Ключевые аспекты обеспечения кибербезопасности
БЛОК 2. Актуальные угрозы и меры защиты. Практические рекомендации
БЛОК 3. Рекомендации по Организационной поддержке кибербезопасности
Проводятся демонстрации по проникновению в информационные системы на лабораторных стендах.
Подробнее: ics.abiroy.com
Регистрация открыта до 15.12.17.
Телефон для справок: 8-9196-930-630
г. Иннополис, Университет Иннополис.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.