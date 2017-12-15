II Отраслевая кейс-конференция "PR в секторе B2B"

На предстоящей кейс-конференции «PR в секторе B2B» спикеры расскажут о технологиях B2B-коммуникаций и успешных кейсах своих компаний. Речь пойдет о медиа-коммуникациях, антикризисном PR, digital-проектах в B2B-бизнесе, выставках, партнерских и клиентских мероприятиях, PR высокотехнологичной индустрии и многом другом.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00-13:00 – СЕКЦИЯ №1

· Анастасия Бердникова, заместитель начальника управления по внешним связям группы компаний «Хевел»: PR высокотехнологичной индустрии: доступно о сложном

· Елена Осадченко, директор по внешним и внутренним коммуникациям АО «ДеЛаваль»: Инновационные digital решения для В2В компаний

· Константин Кольцов, директор по корпоративным отношениям Qiwi

· Дмитрий Бобков, директор департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»: Как выжить внутри и быть интересным вовне?

· Ольга Стрельцова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций DHL Express: Партнерские проекты как инструмент коммуникаций

14:00-16:30 – СЕКЦИЯ №2

· Анастасия Мишанина, начальник отдела внешних коммуникаций «Северсталь»: Продвижение стратегии digital-трансформации компании из традиционной отрасли

· Светлана Хисматова, директор направления координации маркетинговых проектов банка Открытие: B2B-мероприятия: организация, фишки и ошибки. Авторский подход;

· Марина Семенова, руководитель отдела маркетинга и PR компании Agility Logistics: 7 правил организации успешного клиентского мероприятия в B2B;

· Андрей Артемьев, директор по связям с общественностью СТРИЖ: PR инновационного продукта: как объяснить, что вы продаёте.

17:00-19:00 – СЕКЦИЯ №3

· Катерина Белоусова, директор по коммуникациям Calltouch: Как построить продажи B2B-продукта через мероприятия.

· Ольга Ланцова, руководитель направления eCommerce Schneider Electric Россия и СНГ: Геймификация в B2B. Кейс Schneider Electric;

· Анастасия Тимошина, директор по коммуникациям Ericsson в России и СНГ: Коммуникация изменений как самостоятельное направление: зачем она нужна и как ее развивать;

· Яна Харитонова, менеджер по маркетингу НПФ Поток Интер: Выставки в B2B-коммуникациях.

Стоимость участия в конференции 9 000 руб. (пакет «Стандарт») и 12 000 руб. (пакет «Бизнес»). В продаже только 100 билетов. Бронирование билетов доступно на сайте: www.frc-conf.com/prinb2b2017.