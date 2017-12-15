II Отраслевая кейс-конференция "PR в секторе B2B"

На предстоящей кейс-конференции «PR в секторе B2B» спикеры расскажут о технологиях B2B-коммуникаций и успешных кейсах своих компаний. Речь пойдет о медиа-коммуникациях, антикризисном PR, digital-проектах в B2B-бизнесе, выставках, партнерских и клиентских мероприятиях, PR высокотехнологичной индустрии и многом другом.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00-13:00 – СЕКЦИЯ №1
· Анастасия Бердникова, заместитель начальника управления по внешним связям группы компаний «Хевел»: PR высокотехнологичной индустрии: доступно о сложном
· Елена Осадченко, директор по внешним и внутренним коммуникациям АО «ДеЛаваль»: Инновационные digital решения для В2В компаний
· Константин Кольцов, директор по корпоративным отношениям Qiwi
· Дмитрий Бобков, директор департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»: Как выжить внутри и быть интересным вовне?
· Ольга Стрельцова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций DHL Express: Партнерские проекты как инструмент коммуникаций
14:00-16:30 – СЕКЦИЯ №2
· Анастасия Мишанина, начальник отдела внешних коммуникаций «Северсталь»: Продвижение стратегии digital-трансформации компании из традиционной отрасли
· Светлана Хисматова, директор направления координации маркетинговых проектов банка Открытие: B2B-мероприятия: организация, фишки и ошибки. Авторский подход;
· Марина Семенова, руководитель отдела маркетинга и PR компании Agility Logistics: 7 правил организации успешного клиентского мероприятия в B2B;
· Андрей Артемьев, директор по связям с общественностью СТРИЖ: PR инновационного продукта: как объяснить, что вы продаёте.
17:00-19:00 – СЕКЦИЯ №3
· Катерина Белоусова, директор по коммуникациям Calltouch: Как построить продажи B2B-продукта через мероприятия.
· Ольга Ланцова, руководитель направления eCommerce Schneider Electric Россия и СНГ: Геймификация в B2B. Кейс Schneider Electric;
· Анастасия Тимошина, директор по коммуникациям Ericsson в России и СНГ: Коммуникация изменений как самостоятельное направление: зачем она нужна и как ее развивать;
· Яна Харитонова, менеджер по маркетингу НПФ Поток Интер: Выставки в B2B-коммуникациях.
Стоимость участия в конференции 9 000 руб. (пакет «Стандарт») и 12 000 руб. (пакет «Бизнес»). В продаже только 100 билетов. Бронирование билетов доступно на сайте: www.frc-conf.com/prinb2b2017.
+7 499 270 60 41, b2b@frc-conf.com.
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