V Ежегодная национальная выставка "ВУЗПРОМЭКСПО – 2017"

В рамках выставки ведущие отечественные предприятия, вузы, научные организации, инжиниринговые центры представят научно-технические инновации.
Ключевой темой деловой программы грядущей выставки станет подведение итогов первого года реализации стратегии научно-технологического развития РФ. В рамках мероприятия пройдут круглые столы и обсуждения по перспективам и результатам выстраивания партнерства между вузами и предприятиями, развитию инжиниринговых центров и технологических платформ в России, подготовке кадров для предприятий в различных отраслях промышленности и другим актуальным темам российской экономики.
ВУЗПРОМЭКСПО – одно из немногих мероприятий, где сконцентрированы научно-технические разработки российских ученых в различных отраслях промышленности: космические системы, машиностроение, робототехника, фармацевтическая и медицинская промышленность, нанотехнологии и других.
Бесплатная регистрация на выставку.
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