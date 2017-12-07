07 дек. 2017

VII Всероссийский форум "Комплексная безопасность и управление рисками в бизнесе"

Руководители департаментов и отделов безопасности, директора по корпоративной безопасности, руководители департаментов по экономической безопасности ведущих российских и западных компаний соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы комплексной безопасности, а также найти результативные решения в области профилактики и предупреждения потенциально возможных рисков для компании.

В частности, в ходе мероприятия участники рассмотрят практики взаимодействия службы безопасности с другими подразделениями компании, проведут анализ инструментов обеспечения защиты внутренних материальных и нематериальных активов компании, оценят эффективность выбора поставщика и оптимизацию дебиторской задолженности, осветят практики проведения расследований и привлечения виновных к ответственности, обсудят результативные решения и инструменты для минимизации полученного ущерба.Спикерами мероприятия выступят глава отдела по управлению рисками и соблюдению законодательства компании IKEA Георгий Адольф, руководитель департамента экономической безопасности компании «Вымпелком» Зуева Светлана, управляющий партнер компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко, директор по экономической безопасности ГК «Фомлайн» Алексей Афанасьев, директор по безопасности компании Avon Юрий Бычков. Также перед участниками форум выступит руководитель направления «Мониторинг платежей» Группы «Интерфакс» Алексей Морсин. Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте форума.

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