VII Всероссийский форум "Комплексная безопасность и управление рисками в бизнесе"

Руководители департаментов и отделов безопасности, директора по корпоративной безопасности, руководители департаментов по экономической безопасности ведущих российских и западных компаний соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы комплексной безопасности, а также найти результативные решения в области профилактики и предупреждения потенциально возможных рисков для компании.