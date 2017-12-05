IV Ежегодная конференция-консилиум "ИТ-бюджет — 2018 в новых реалиях"

Ежегодная конференция посвящена основным темам формирования бюджета банков, МФО, страховых и ИТ-компаний и других организаций на 2018 год в условиях высокой неопределенности, кризисных явлений на финансовом рынке, а также информационной безопасности и выработки единых стандартов. Традиционно особая роль отведена дискуссиям, в которых примут участие CIO ведущих банков, эксперты, представители вендоров, ЦБ ФР.

Спикерами мероприятия выступят главный специалист отдела информационной безопасности Глобэкс банка Андрей Алябьев, head, SVP, IT finance and administration department Райффайзенбанка Юлия Чувилова, директор департамента управления ИТ-деятельностью Росбанка Михаил Хайзников, управляющий директор, начальник отдела стратегии развития технологий Сбербанка Алексей Денисов, замгендиректора по основной деятельности компании «ВТБ Регистратор» Максим Гецьман, директор управления клиентских программ и CRM компании «Евросети» Дмитрий Красавин, директор по информационным технологиям банка «Зенит» Илья Кучугин.

Также в качестве спикеров приглашены CIO и топ-менеджеры Альфа-Банка, Юникредитбанка, Хоум Кредит Банка, ВТБ, МТС-Банка, СИТИБАНКА, ЦБ РФ и других крупных банков, а также эксперты и представители вендоров и ИТ-компаний.

К участию приглашаются: ИТ-поставщики, сотрудники ИТ-подразделений и подразделений информационной безопасности банков, МФО и страховых компаний.

Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте конференции.