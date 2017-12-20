Церемония награждения победителей конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня 2017»

Конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня 2017» проводится с целью поощрения субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Республике Татарстан, 100 лучших представителей. За годы проведения конкурса многие предприниматели получили заслуженное признание за свой созидательный труд и обрели новых друзей и надёжных партнеров. В этом году конкурс выходит на новый уровень. Каждый из предпринимателей, вошедших в «Золотую сотню», помимо диплома, получит золотой значок, свидетельствующий о его принадлежности к этому престижному сообществу. Торжественная церемония награждения пройдет 20 декабря 2017 года.

Принять участие в конкурсе могут предприниматели малого и среднего предпринимательства, прошедшие государственную регистрацию и осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Республики Татарстан не менее двух лет.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте www.100rt.ru. Регистрация участников конкурса осуществляется по 10 декабря текущего года включительно. На первом этапе за участников проголосуют представители широкой общественности — коллеги, партнеры и клиенты конкурсантов. Голосование будет проходить на сайте www.100rt.ru по 10 декабря этого года включительно. На втором этапе свои голоса за предпринимателей отдадут представители авторитетного жюри.

Победители будут определяться в нескольких номинациях:

1. Сельское хозяйство

2. Производство

3. Сфера высоких и инновационных технологий

4. Транспорт

5. Строительство

6. Молодой предприниматель

7. Предприниматель в социальной сфере

8. Предприятие — Экспортер

9. Сфера услуг

10. Импортозамещение.

Цели проведения конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня 2017» – это поощрение предпринимателей, формирование положительного образа предпринимательства, признание достижений малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии Республики Татарстан. Несомненно, что они совпадают с интересами самих предпринимателей. Поэтому организаторы уверены, что и в этом году участие в конкурсе будет активным и в «Золотую сотню» войдут лучшие из лучших представителей малого и среднего бизнеса республики.