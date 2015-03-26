Закрытый дискуссионный вечер

В Казани открывается женский клуб. Будем обсуждать мужчин...

...Не всех подряд, а наших «внутренних мужчин». Встреча состоится 26 марта в Ultra club T.E.A.T.R.O.



Вечер пройдет в формате дискуссии на тему: «Осторожно! Держим баланс: вечная борьба внутренних мужчины и женщины».



Организаторы пригласили женский состав клиентского клуба Shopping Guide «Я Покупаю» — успешных женщин Казани. Будем откровенно обсуждать с ними тему внутренней гармонии, искать рецепты сохранения женственности в жестком мире мужского бизнеса. Гостьи поделятся яркими точками зрения, рецептами и примерами из жизни.

Модератором встречи по доброй традиции — после успешно проведенного мужского клуба — станет Инна Городецкая, бизнес-тренер, консультант, коуч, кандидат психологических наук и обладательница многих других престижных званий и статусов.

Наших гостей ждут сюрпризы и подарки, а так же приятное и полезное общение в располагающей обстановке Ultra club T.E.A.T.R.O.

Внимание! Мероприятие закрытое, вход по пригласительным.