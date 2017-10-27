​II этап премии «Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award»

Стартовал II этап профессиональной республиканской премии «Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award». По итогам обработки заявок в финал премии вышло 49 средств размещения и 35 ресторанов (Приложение 1). Премия определит 19 победителей среди заведений питания, лучший санаторий 2017 года, лучшие отели по категориям и 10 лучших средств размещения в специальных номинациях.

Организаторами Премий выступают: АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан», ГК «Линия Вкуса» и S-Lux Studio (г.Краснодар) при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. Соорганизаторы Премии: Ассоциация отелей г. Казань и Республики Татарстан, Ассоциация рестораторов и отельеров г. Казани и Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата Республики Татарстан и Ассоциация хостелов Республики Татарстан.

Главной задачей Премии является выявление лучших ресторанов и средств размещений на территории Республики Татарстан, совершенствование их методов обслуживания на предприятиях сервиса, а также создание новой гастрономической и отельной карты.

Перед финалом участникам предстоит пройти еще несколько испытаний. Тайный гость выставит суммарную оценку заведениям по ряду критериев. В отелях и санаториях будут оценены работа службы бронирования, отдела продаж, чистота помещений, качество сервиса и стандарты обслуживания. В кафе и ресторанах тайные гости оценят работу персонала, блюда, их подачу, время приготовления, умения официантов, интерьер заведения и много другое. По результатам проверок, тайный гость выставит суммарную оценку каждому заведению.

Немаловажным критерием оценки участников станет итог проверки отзывов. Не секрет, что современные люди ищут интересующую информацию в сети интернет. И при выборе ресторана или средства размещения, человек в первую очередь ориентируется на отзывы в интернете. Поэтому участники Премии должны следить за репутацией своего заведения в интернете, ведь это является немаловажной репутационной составляющей.

Финальное испытание Премии для заведений питания – «Битва шеф-поваров: Черный ящик». Любой желающий может поболеть за любимый ресторан или шеф-повара на выставке «HoReCa» 25 и 27 октября 2017 года. Шеф-Поварам предстоит приготовить блюдо, достойное своего заведения из ингредиентов, из простого набора продуктов черного ящика.

Уже сейчас вы можете поддержать понравившийся объект, проголосовав за него на официальном сайте Премии: top-award.ru.

Итоги Премии будут подведены с участием высокопоставленных лиц и профессионалов туристической отрасли и отрасли общественного питания России и Республики Татарстан. Победителей II Премии профессиональной республиканской премии «Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award» мы узнаем 27 октября 2017 года.