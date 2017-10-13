13 окт. 2017

Online-конференция с президент-председателем правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым

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13 октября гостем online-конференции «Реального времени» станет президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков.

Эфир начнется в 13 часов.


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