13 окт. 2017

Бизнес-бранч "Маркетинг-2018: векторы развития и новые каналы в маркетинге"

Бизнес-бранч

13 октября в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Маркетинг-2018: векторы развития и новые каналы в маркетинге», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Цифровой маркетинг в продвижении брендов.
  • Состояние рекламного рынка в регионе и прогноз по его развитию
  • В производство какого контента инвестируют компании
  • Самые удачные кейсы по выводу продуктов на рынок и продвижению компании за 2017 год

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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