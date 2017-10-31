31 окт. 2017

Online-конференция с Владимиром Леоновым, министром по делам молодежи и спорту РТ

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31 октября в 14.30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.



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