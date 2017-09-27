27 сент. 2017

Online-конференция с Сергеем Ивановым, председателем Государственного комитета РТ по туризму

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27 сентября в 13:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

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