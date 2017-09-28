28 сент. 2017

Бизнес-бранч «Банки и бизнес: кризис взаимного доверия или новая любовь?»

Бизнес-бранч «Банки и бизнес: кризис взаимного доверия или новая любовь?»

28 сентября в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Банки и бизнес: кризис взаимного доверия или новая любовь?», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Основные тенденции рынка кредитования: тренд изменения объемов кредитования, ставки, сроки, залоги
  • Какой клиент нужен банку? Какие кредиты нужны бизнесу?
  • Лайфхак для бизнеса: льготные программы кредитования, акции, способы сэкономить

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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