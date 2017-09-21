Образовательная Ассамблея «Лидеры будущего»

Образовательная Ассамблея «Лидеры будущего» пройдет с 21 по 23 сентября 2017 года в ГРК «Ривьера» в зале «Эрмитаж».

Цель Ассамблеи: создание образовательной площадки и комфортной управленческой среды посредством презентации лучших практик и инноваций в области консалтинга, управления, кадрового обеспечения образовательной сферы Российской Федерации и выявления лучших региональных аспектов управления образованием, в том числе в Республике Татарстан.

В рамках Ассамблеи пройдут презентации лучших практик и инноваций, и выявления лучших региональных аспектов управления образованием, при участии членов рабочих группы Министерства образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, научных деятелей Российской Академии Образования и других экспертов.

Ассамблея проводиться при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, партии «Единая Россия», РАНХиГС г. Москва, гостиничного комплекса «Ривьера», школы иностранных языков Infinity School.

Образовательная Ассамблея Казани – профессиональная дискуссионная площадка для обмена опытом и мнениями. Прекрасная среда для тех, кто ищет новые знания и стремится к новым возможностям.

Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать наофициальном сайте Ассамблеи.