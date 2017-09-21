Образовательная Ассамблея «Лидеры будущего» пройдет с 21 по 23 сентября 2017 года в ГРК «Ривьера» в зале «Эрмитаж».
Цель Ассамблеи: создание образовательной площадки и комфортной управленческой среды посредством презентации лучших практик и инноваций в области консалтинга, управления, кадрового обеспечения образовательной сферы Российской Федерации и выявления лучших региональных аспектов управления образованием, в том числе в Республике Татарстан.
В рамках Ассамблеи пройдут презентации лучших практик и инноваций, и выявления лучших региональных аспектов управления образованием, при участии членов рабочих группы Министерства образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, научных деятелей Российской Академии Образования и других экспертов.
Ассамблея проводиться при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, партии «Единая Россия», РАНХиГС г. Москва, гостиничного комплекса «Ривьера», школы иностранных языков Infinity School.
Образовательная Ассамблея Казани – профессиональная дискуссионная площадка для обмена опытом и мнениями. Прекрасная среда для тех, кто ищет новые знания и стремится к новым возможностям.
Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать наофициальном сайте Ассамблеи.
Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать наофициальном сайте Ассамблеи.
По вопросам регистрации:
8-843-207-00-84
info@obrazovanierf.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.