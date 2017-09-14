Ежегодная конференция по биотехнологиям – БИОТЕХМЕД 2017

Биотехнологии — одна из основных тем нарождающегося 6-го технологического уклада, в рамках которого и произойдет формирование геоэкономической картины мира для следующих поколений.

Уже сегодня биотехнологии активно выходят на массовый рынок медицинских услуг в наиболее экономически развитых странах. Это меняет принципиальным образом ситуации с человеческим потенциалом данных государств и формируют радикальные конкурентные преимущества в глобальном масштабе.

России необходимо стать ключевым игроком на зарождающемся рынке биомедицинских технологий. Для постановки данного вопроса была организована Конференция БИОТЕХМЕД, первая конференция прошла в сентябре 2016 года.

С 14 по 15 сентября 2017 года в живописном уголке, городе Геленджике состоится вторая ежегодная конференция по биотехнологиям – БИОТЕХМЕД, которая пройдёт при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Стратегическим партнером выступит Госкорпорация Ростех.

Одной из важнейших составляющих Конференции этого года станет обсуждение потенциала российских разработок и вывода их на международные рынки. Темой пленарного заседания станет обсуждение задач и перспектив биотехнологий и медицины в горизонте 2030-2035 годов.

Ряд пленарных сессий будет посвящен агропромышленному комплексу. Россия имеет серьёзный потенциал в научной сфере, уникальные коллекции штаммов, технологий, удачный опыт производственных испытаний. Широкое внедрение новых технологий способно привести к снижению себестоимости продовольствия, замещению импортных сельскохозяйственных ядохимикатов, увеличению почвенного плодородия, рентабельности сельскохозяйственного производства, повышению качественных характеристик сельскохозяйственных культур и комплексу экологических выгод.

В Конференции примут участие представители: федеральных и региональных органов власти, компаний и учреждений Краснодарского края, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, а также медицинского сообщества России.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции.