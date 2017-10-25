Профессиональная выставка HORECA by Kazan

25-27 октября в Казани пройдет профессиональная выставка HORECA by Kazan. В рамках образовательной программы для руководителей и сотрудников предприятий Республики и всего ПФО выступят успешные рестораторы, отельеры и шеф-повара со всей России.

Миссия выставки в 2017 году: сломать стереотипы экономической политики, и доказать что природа дает лучшие продукты, прекрасные ландшафты, уменьшает затраты и привлекает клиентов. Экология стала ассоциацией с целым образом жизни и стандартом нового мира. Сегодня мы создаем будущее, базируясь на традициях и мировых стандартах качества.



Тема выставки в 2017 году: Ecostyle в Horeca

Экологический менеджмент

Фермерские локальные продукты

Рациональное использование продуктов

Экологическая политика предприятия

Прогрессивные технологии

Сочетание экологичности и эффективности

Восстановление природных ресурсов –новые возможности бизнеса

Экология мышления

Площадки деловой программы:

зал «ОТЕЛЬ»

зал «РЕСТОРАН»

зал «ШЕФ-ПОВАР»

зал «КАВИСТ И СОМЕЛЬЕ»

зал «БАРМЕН»

зал «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»

Главная сцена «Кейс-центр»

Конкурсные площадки:

Финал премии Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award – «Битва поваров. Черный ящик»

Отборочный тур Всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la Russe

соревнования Пиццайоло

Пицца-акробатика

Бариста

Яркие и необычные соревнования на Главной сцене

Экспозиция:

Лучшие поставщики ресторанного и гостиничного бизнеса — оборудование, посуда, профессиональный текстиль, оснащение гостиничных номеров, мебель для отелей и ресторанов, системы автоматизации, продукты и напитки, упаковка и логистические решения — все, что необходимо для успешного бизнеса в этой отрасли.

Бренд-амбассадор проектов Hospitality&Gastro EXPO в СНГ — Надежда Славуцкая. Гастроном, ведущая кулинарных передач, специалист по ближневосточной кухне и кухне Магриба.

Бренд-амбассадор выставки HORECA by Kazan 2017. Hospitality&Gastro EXPO — Нурислам Шарифулин. Владелец сети «Чайхана P.Love», г Казань

Организаторы: S-lux Studio, ГК «Линия Вкуса», Центр развития туризма Республики Татарстан при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Партнеры мероприятия: Торгово-промышленная палата РТ, компания МЕТРО Кэш энд Керри, компания Kazan-Tip, развлекательный центр FUN24; Генеральный информационный партнер: «Афиша. Рестораны».