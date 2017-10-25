25-27 октября в Казани пройдет профессиональная выставка HORECA by Kazan. В рамках образовательной программы для руководителей и сотрудников предприятий Республики и всего ПФО выступят успешные рестораторы, отельеры и шеф-повара со всей России.
Миссия выставки в 2017 году: сломать стереотипы экономической политики, и доказать что природа дает лучшие продукты, прекрасные ландшафты, уменьшает затраты и привлекает клиентов. Экология стала ассоциацией с целым образом жизни и стандартом нового мира. Сегодня мы создаем будущее, базируясь на традициях и мировых стандартах качества.
Тема выставки в 2017 году: Ecostyle в Horeca
Площадки деловой программы:
Конкурсные площадки:
Экспозиция:
Лучшие поставщики ресторанного и гостиничного бизнеса — оборудование, посуда, профессиональный текстиль, оснащение гостиничных номеров, мебель для отелей и ресторанов, системы автоматизации, продукты и напитки, упаковка и логистические решения — все, что необходимо для успешного бизнеса в этой отрасли.
Бренд-амбассадор проектов Hospitality&Gastro EXPO в СНГ — Надежда Славуцкая. Гастроном, ведущая кулинарных передач, специалист по ближневосточной кухне и кухне Магриба.
Бренд-амбассадор выставки HORECA by Kazan 2017. Hospitality&Gastro EXPO — Нурислам Шарифулин. Владелец сети «Чайхана P.Love», г Казань
Организаторы: S-lux Studio, ГК «Линия Вкуса», Центр развития туризма Республики Татарстан при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
Партнеры мероприятия: Торгово-промышленная палата РТ, компания МЕТРО Кэш энд Керри, компания Kazan-Tip, развлекательный центр FUN24; Генеральный информационный партнер: «Афиша. Рестораны».
Место: «FUN 24», г. Казань, ул.М.Гафури 46
КОНТАКТЫ ВЫСТАВКИ:
+7 918 181 46 55
(843) 260-20-44
expo@horeca-kazan.ru
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