Мировой цифровой саммит IoT World Summit

19-20 сентября в «Иннополисе» (г.Казань) пройдет первый международный IoT саммит, который объединит на одной площадке более 10 стран мира. Мероприятие посвящено обсуждению перспектив внедрения IoT решений в промышленность, городскую среду, сельское хозяйство и другие сферы экономики.
Мировой цифровой саммит призван представить профессиональному сообществу лучшие практические разработки в сфере IoT, которые уже доказали свою эффективность. На площадке будут презентованы уникальные решения для автоматизации производства, снижения ресурсозатрат в сельском хозяйстве, повышения качества услуг, обеспечения безопасности данных и многое другое. А эксклюзивный формат StartupLab представит возможность начинающим компаниям поделиться своими разработками с целевой аудиторией.
Саммит IoT Word Russia – это более 20 часов практических лекций, более 50 спикеров с мировым именем, 4 заседания круглых столов, 6 панельных сессий, выставка разработчиков решений и многое другое.
Саммит предполагает презентацию и обсуждение IoT решений по пяти основным направлениям:
Спикерами саммита выступят:
Участие в саммите станет полезным для руководителей, технических директоров, главных инженеров, директоров по инновациям и технологиям промышленных и селькохозяйственных предприятий, мэрам и губернаторам городов, разработчикам и провайдерам услуг и технологий.
В ходе проведения саммита будут обсуждаться такие темы, как:
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте саммита.
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