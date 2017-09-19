Мировой цифровой саммит IoT World Summit

19-20 сентября в «Иннополисе» (г.Казань) пройдет первый международный IoT саммит, который объединит на одной площадке более 10 стран мира. Мероприятие посвящено обсуждению перспектив внедрения IoT решений в промышленность, городскую среду, сельское хозяйство и другие сферы экономики.

Мировой цифровой саммит призван представить профессиональному сообществу лучшие практические разработки в сфере IoT, которые уже доказали свою эффективность. На площадке будут презентованы уникальные решения для автоматизации производства, снижения ресурсозатрат в сельском хозяйстве, повышения качества услуг, обеспечения безопасности данных и многое другое. А эксклюзивный формат StartupLab представит возможность начинающим компаниям поделиться своими разработками с целевой аудиторией.

Саммит IoT Word Russia – это более 20 часов практических лекций, более 50 спикеров с мировым именем, 4 заседания круглых столов, 6 панельных сессий, выставка разработчиков решений и многое другое.

Саммит предполагает презентацию и обсуждение IoT решений по пяти основным направлениям:

промышленность (IIOT);

«умные» города;

smartagro (IoT решения в сельском хозяйстве);

технологии и решения;

Smart услуги;

Спикерами саммита выступят:

Роман Шайхутдинов, Зам.Премьер-министра Республики Татарстан, Министр информатизации и связи Республики Татарстан

Зам.Премьер-министра Республики Татарстан, Альберт Каримов, Зам. Премьер-министра Республики Татарстан, Министр промышленности и торговли Республики Татарстан

Зам. Премьер-министра Республики Татарстан, Герман Клименко , помощник президента, глава Института развития Интернета

помощник президента, глава Эйнар Ландре, главный ИТ аналитик STATOIL, Норвегия

главный ИТ аналитик Георг Ларшайд, руководитель программ решений по интеграции JOHN DEERE , Германия

руководитель программ решений по интеграции ШриДандекар/Shree Dandekar, Вице-президент по интегрированным решениям HoneywellProcess Solutions, США

Участие в саммите станет полезным для руководителей, технических директоров, главных инженеров, директоров по инновациям и технологиям промышленных и селькохозяйственных предприятий, мэрам и губернаторам городов, разработчикам и провайдерам услуг и технологий.

В ходе проведения саммита будут обсуждаться такие темы, как:

Мировой контекст и передовые практики цифровой трансформации Российская модель развития перехода к индустрии 4.0 Векторы глобального рынка: революция в технологиях, революция в конкурентной среде. Как меняется архитектура отраслей? Новая парадигма производства: создание новой экосистемы индустрии 4.0 Россия как перспективная территория развития передовых технологий. Ключевые направления цифровой ре- индустриализации. Новый мир: Кто возглавит процесс? Как бизнесу подготовиться к изменениям? Какие выгоды несет четвертая промышленная революция для современной экономики?

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте саммита.