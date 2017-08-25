25 авг. 2017

Бизнес-бранч "Коммерческая недвижимость в меняющейся Казани"

Бизнес-бранч

25 августа в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Коммерческая недвижимость в меняющейся Казани», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • На чем зарабатывают девелоперы и экономят арендаторы: изменения цен на недвижимость и арендных ставок
  • Центр или окраина: как изменился спрос и предложение на коммерческую недвижимость из-за ограничений в городе, ввода новых спальных районов и инфраструктурных проектов?
  • Застройщики идут в девелоперы: чем интересен рынок коммерческой недвижимости, свободные ниши и форматы
  • Чем застроить Казань: каких девелоперских проектов и где стоит ожидать в столице РТ?

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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