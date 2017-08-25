25 августа в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Коммерческая недвижимость в меняющейся Казани», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
Тезисы встречи:
Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru
Официальная площадка мероприятия:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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