Деловой саммит АТЭС 2017

Деловой саммит АТЭС (APEC CEO Summit) – главный форум в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где бизнес-лидеры встречаются с главами государств и правительств экономик – участниц форума АТЭС.

В рамках Вьетнамского председательства Деловой саммит АТЭС пройдет 8-10 ноября 2017 года в г. Дананг (пятый по величине город в стране). Тема саммита: «Создавая новую динамику, созидая общее будущее».

Ключевые темы саммита 2017 года:

Будущее глобализации

Развитие сельских областей

МСП и старт-апы

Эффективное использование ресурсов и устойчивое развитие

Цифровая экономика

Новые границы торговли

Глобальные цепочки добавленной стоимости

Будущее рынков труда

Региональная интеграция – опыт Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Видение 4-ого десятилетия деятельности АТЭС

Площадка проведения саммита: деловой и выставочный центр Ariyana.

Двухдневная программа мероприятия включает интерактивные дискуссии, презентации и диалоги по широкому спектру вопросов, определяющих будущее региона, таких как развитие инноваций и предпринимательства, обеспечение здоровья трудовых ресурсов, устойчивость, предпринимательство и инклюзивный рост.

Участие в Деловом саммите АТЭС является платным. Для успешного участия в саммите требуется заблаговременная регистрация и оплата взноса участника.

Подробнее о мероприятии и условиях участия в мероприятии можно узнать на официальном сайте apecceosummit2017.com.vn