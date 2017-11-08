Деловой саммит АТЭС 2017

Деловой саммит АТЭС (APEC CEO Summit) – главный форум в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где бизнес-лидеры встречаются с главами государств и правительств экономик – участниц форума АТЭС.
В рамках Вьетнамского председательства Деловой саммит АТЭС пройдет 8-10 ноября 2017 года в г. Дананг (пятый по величине город в стране). Тема саммита: «Создавая новую динамику, созидая общее будущее».
Ключевые темы саммита 2017 года:
Площадка проведения саммита: деловой и выставочный центр Ariyana.
Двухдневная программа мероприятия включает интерактивные дискуссии, презентации и диалоги по широкому спектру вопросов, определяющих будущее региона, таких как развитие инноваций и предпринимательства, обеспечение здоровья трудовых ресурсов, устойчивость, предпринимательство и инклюзивный рост.
Участие в Деловом саммите АТЭС является платным. Для успешного участия в саммите требуется заблаговременная регистрация и оплата взноса участника.
Подробнее о мероприятии и условиях участия в мероприятии можно узнать на официальном сайте apecceosummit2017.com.vn
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