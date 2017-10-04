4-7 октября в Москве состоится Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «ENES» 2017. Форум посвящен анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Целью Форума является демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества.
Основные тематические разделы ENES 2017:
В ходе проводимого мероприятия участники смогут ознакомиться с имеющимися в России возможностями для развития возобновляемой энергетики, обсудить проблемы управления и содержания генерации, использующей возобновляемую энергию, ознакомятся с новейшими технологиями и оборудованием для инновационного развития возобновляемой энергетики.
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте форума.
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