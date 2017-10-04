04 окт. 2017

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "ENES"

4-7 октября в Москве состоится Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «ENES» 2017. Форум посвящен анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Целью Форума является демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества.

Основные тематические разделы ENES 2017:

  • Малая гидроэнергетика;
  • Ветроэнергетика;
  • Приливная энергетика;
  • Распределенное производство энергетики;
  • Геотермальная энергетика;
  • Солнечная энергетика;
  • Резервная энергия;
  • Энергоэффективность;
  • Водородная энергетика;
  • Экологическая безопасность;
  • Биотопливо;
  • Проектирование и строительство;
  • Электромобили;
  • Когенерация.

В ходе проводимого мероприятия участники смогут ознакомиться с имеющимися в России возможностями для развития возобновляемой энергетики, обсудить проблемы управления и содержания генерации, использующей возобновляемую энергию, ознакомятся с новейшими технологиями и оборудованием для инновационного развития возобновляемой энергетики.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте форума.

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