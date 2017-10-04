Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "ENES"

4-7 октября в Москве состоится Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «ENES» 2017. Форум посвящен анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Целью Форума является демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества.

Основные тематические разделы ENES 2017:

Малая гидроэнергетика;

Ветроэнергетика;

Приливная энергетика;

Распределенное производство энергетики;

Геотермальная энергетика;

Солнечная энергетика;

Резервная энергия;

Энергоэффективность;

Водородная энергетика;

Экологическая безопасность;

Биотопливо;

Проектирование и строительство;

Электромобили;

Когенерация.

В ходе проводимого мероприятия участники смогут ознакомиться с имеющимися в России возможностями для развития возобновляемой энергетики, обсудить проблемы управления и содержания генерации, использующей возобновляемую энергию, ознакомятся с новейшими технологиями и оборудованием для инновационного развития возобновляемой энергетики.



Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте форума.