Форум Finopolis 2017

5-6 октября в городе Сочи пройдет Форум Finopolis 2017.

Миссия Форума: Содействие внедрению инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Цели Форума: Всестороннее обсуждение современных трендов в оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, повышение доступности финансовых услуг и инструментов, презентация новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка, обеспечение автоматизации всех аспектов деятельности современной финансовой организации.

Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на официальном сайте Форума.

По вопросам участия с выступлением: program@finopolis.ru

По спонсорскому участию: org@finopolis.ru

По вопросам регистрации участников: reg@finopolis.ru

По конкурсу стартапов: startup@finopolis.ru

В случае затруднений позвоните на моб.: +7 (926) 191 36 51 Елене Карабановой

