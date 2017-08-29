Всероссийская конференция «Блокчейн: новая нефть России»

Благодаря инициативе Агентства инвестиционного развития Республики Татарстана впервые в IT столице Республики Татарстан пройдет Всероссийская конференция «Блокчейн: новая нефть России». Мероприятие соберет топ-менеджеров и лидеров высокотехнологичных компаний, представителей органов государственной власти и разработчиков, которые обсудят актуальные вызовы блокчейн технологии в мире, альтернативные варианты развития бизнес сценариев в данном направлении, обозначат основные тенденции и перспективы блокчейна, а также возможность структурных изменений в законодательстве, обусловленных новой технологией.

Ключевая фигура мероприятия – известный во всем мире Виталик Бутерин — Человек года 2016 по версии журнала Fortune, сооснователь проекта Ethereum, чья идея в 2014 году получила премию World Technology Award, обойдя Марка Цукерберга и других претендентов. Он расскажет об основных реалиях развития блокчейна, а также в формате открытой беседы ответит на вопросы участников конференции. Также в экспертное сообщество предстоящего события войдет Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, а также Член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов. На полях конференции в несколько этапов пройдет Хакатон — конкурс стартап проектов на базе блокчейн технологий. Лучший проект будет отобран Виталиком Бутериным лично, а его разработчики получат денежный приз в размере 5 000 долларов.

Как блокчейн внедряется в мировую практику сегодня? Как уже применяются технологии блокчейна крупными компаниями? Каким образом внедрение блокчейна помогает снизить издержки и себестоимость ведения бизнеса, обработку финансовых транзакций и регистрацию документов? Как будет меняться бизнес-модель для компаний в различных областях? Каким образом финансовые институты будут трансформироваться в новых реалиях?

В рамках Всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России» участники попытаются найти ответы на эти и многие другие вопросы.

Пройти регистрацию на мероприятие можно на странице мероприятия.