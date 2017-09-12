12 сент. 2017

Импортозамещение 2017 - 3-я международная специализированная выставка

Импортозамещение 2017 - 3-я международная специализированная выставка

Мероприятие проводится при официальной поддержке Правительства РФ, Минппромторга России, Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других правительственных организаций.

Цель проекта — содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении Федеральному собранию относительно программы импортозамещения.

Первые лица государства, посетившие международную специализированную выставку «Импортозамещение», высоко оценили представленные на экспозиции образцы импортозамещающей продукции, уровень организации мероприятия и его конгрессную программу.

2-я международная специализированная выставка «Импортозамещение» наглядно продемонстрировала успехи отечественных предприятий в области развития собственных производственных мощностей. В выставке приняли участие более 300 предприятий из 45 регионов России, а общая площадь экспозиции превысила 14000 кв. м.

Предполагаемая площадь экспозиции международной специализированной выставки «Импортозамещение 2017» — 26000 кв. м.

Разделы выставки

  • Регионы России
  • Торговые организации
  • Производство товаров народного потребления и услуг для населения
  • Медицина и фармацевтика
  • Производство, переработка и хранение продуктов питания
  • Сельское хозяйство
  • Строительная индустрия
  • Станкостроение и производство специального высокопроизводительного оборудования
  • Металлургия
  • Деревообработка
  • Топливно-энергетический комплекс
  • Транспорт и логистика в организации работ по импортозамещению
  • Банки и финансовые услуги в области импортозамещения
  • Инвестиционные институты, ценные бумаги, аудит
  • Экспозиции региональных проектов в области импортозамещения
  • Экспозиции зарубежных проектов
  • Научные разработки в области импортозамещения, в том числе нанотехнологии
  • Инновационные импортозамещающие технологии в химии, нефтяной и газовой промышленностях
  • Инновационные импортозамещающие информационные технологии, радиоэлектронная промышленность и связь
  • Импортозамещающие технологии двойного назначения и импортозамещающие материалы
  • Экология. Защита окружающей среды при организации работ по импортозамещению
  • Подготовка и переподготовка кадров
  • Православные традиции
  • Туризм

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте выставки.

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