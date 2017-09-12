Импортозамещение 2017 - 3-я международная специализированная выставка

Мероприятие проводится при официальной поддержке Правительства РФ, Минппромторга России, Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других правительственных организаций.
Цель проекта — содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении Федеральному собранию относительно программы импортозамещения.
Первые лица государства, посетившие международную специализированную выставку «Импортозамещение», высоко оценили представленные на экспозиции образцы импортозамещающей продукции, уровень организации мероприятия и его конгрессную программу.
2-я международная специализированная выставка «Импортозамещение» наглядно продемонстрировала успехи отечественных предприятий в области развития собственных производственных мощностей. В выставке приняли участие более 300 предприятий из 45 регионов России, а общая площадь экспозиции превысила 14000 кв. м.
Предполагаемая площадь экспозиции международной специализированной выставки «Импортозамещение 2017» — 26000 кв. м.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте выставки.
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