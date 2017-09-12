Импортозамещение 2017 - 3-я международная специализированная выставка

Мероприятие проводится при официальной поддержке Правительства РФ, Минппромторга России, Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других правительственных организаций.

Цель проекта — содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении Федеральному собранию относительно программы импортозамещения.

Первые лица государства, посетившие международную специализированную выставку «Импортозамещение», высоко оценили представленные на экспозиции образцы импортозамещающей продукции, уровень организации мероприятия и его конгрессную программу.



2-я международная специализированная выставка «Импортозамещение» наглядно продемонстрировала успехи отечественных предприятий в области развития собственных производственных мощностей. В выставке приняли участие более 300 предприятий из 45 регионов России, а общая площадь экспозиции превысила 14000 кв. м.



Предполагаемая площадь экспозиции международной специализированной выставки «Импортозамещение 2017» — 26000 кв. м.

Разделы выставки

Регионы России

Торговые организации

Производство товаров народного потребления и услуг для населения

Медицина и фармацевтика

Производство, переработка и хранение продуктов питания

Сельское хозяйство

Строительная индустрия

Станкостроение и производство специального высокопроизводительного оборудования

Металлургия

Деревообработка

Топливно-энергетический комплекс

Транспорт и логистика в организации работ по импортозамещению

Банки и финансовые услуги в области импортозамещения

Инвестиционные институты, ценные бумаги, аудит

Экспозиции региональных проектов в области импортозамещения

Экспозиции зарубежных проектов

Научные разработки в области импортозамещения, в том числе нанотехнологии

Инновационные импортозамещающие технологии в химии, нефтяной и газовой промышленностях

Инновационные импортозамещающие информационные технологии, радиоэлектронная промышленность и связь

Импортозамещающие технологии двойного назначения и импортозамещающие материалы

Экология. Защита окружающей среды при организации работ по импортозамещению

Подготовка и переподготовка кадров

Православные традиции

Туризм

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте выставки.