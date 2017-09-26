Открытая лекция "Покупатели будущего: как построить бизнес сегодня, чтобы завоевать их завтра"

26 сентября в Казани состоится ежегодная открытая лекция, организатором которой выступает интернет-газета «Реальное время».

В этом году темой лекции станет «Покупатели будущего: как построить бизнес сегодня, чтобы завоевать их завтра».

По данным Nielsen, глобальной компании-измерителя, больше четверти маркетинговой аудитории – подрастающее поколение. Они только формируются как потребители.

В ближайшие годы их покупательская способность будет только расти. К 2020 новое поколение составит уже 40% потребителей и станет глобальным вызовом для бизнеса. Новыми лидерами станут компании, у которых хватит терпения и умения работать с такими клиентами. Как подготовить бизнес к потребителям будущего?

Ответы на этот и другие вопросы мы найдем в рамках открытой лекции «Покупатели будущего: как изменить бизнес сегодня, чтобы завоевать их завтра».

Спикеры Открытой лекции ответят на вопросы:

Какие продукты выбирает новое поколение? Какие направления бизнеса будут наиболее успешны через 10-15 лет с точки зрения привлекательности для потребителей будущего, а также как менялись рынки и покупатели за последние годы. Как продавать товары потребителям будущего (каналы коммуникаций,«обертка», маркетинг)? Как изменить работу в компании сейчас, чтобы бизнес был успешным в будущем? Через 10 лет поколение Z будет не только пользоваться услугами, но и искать работу, предоставлять эти услуги. Мы узнаем, как находить и как удержать в компании ценных представителей нового поколения.

Программа

15.00-15.30 Регистрация участников 15.30-16.00 Евгения Шамис, основатель и CEO компании Sherpa S Pro Кто такие Хоумлендеры или поколение Z

Подростки Миллениумы-Хоумлендеры и чего они хотят

Как взаимодействовать с покупателями будущего 16.00-16.30 Анастасия Аксёнова, основатель и директор студии интерактивных технологий ImCompany Потребительские привычки поколения Z

Что и как выбирает будущее поколение потребителей 16.30-17.00 Светлана Барсукова, генеральный директор холдинга «Агросила» Растениеводство — драйвер роста сельскохозяйственной отрасли

Работа с внутренними резервами компании для создания конкурентной продукции

Изменение потребительского спроса на продукты питания





Чтобы стать участником пройдите простую форму регистрации на мероприятие. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Место проведения: ГРК «Ривьера», зал «Монте-Карло» (пр. Ф.Амирхана, 1)

Начало мероприятия в 15.00

У вас есть вопросы? Звоните 222-90-72 или пишите pr@realnoevremya.ru

16+

Эксперты

Светлана Барсукова Генеральный директор холдинга "Агросила", ведущего сельскохозяйственного производителя в Поволжье, одного из крупнейших агрохолдингов России. В состав холдинга входят 24 сельскохозяйственных предприятия, расположенных на территории Татарстана (комбикормовый завод, семенной завод, птицефабрика «Челны-Бройлер», молочные фермы, завод «Заинский сахар» и др.).

Евгения Шамис Основатель и CEO компании Sherpa S Pro. Со-основатель международного воркшопа «Инновации и кластеры: бизнес-возможности» (Бразилия). Советник Вице-губернатора - Министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области А. Кобенко. Основатель и координатор проекта «RuGenerations – Теория поколений в России». Сферы экспертизы и ответственности: развитие кластеров, взаимодействие поколений, развитие человеческого капитала, БРИКС. В профессиональном опыте более 20 лет работы с управленческими и проектными командами по разработке и внедрению проектов устойчивого развития для корпораций, регионов, городов.

Анастасия Аксёнова основатель и директор студии интерактивных технологий ImCompany, создатель федерального медиа-проекта для подростков «Фракция».

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