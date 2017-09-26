Открытая лекция "Покупатели будущего: как построить бизнес сегодня, чтобы завоевать их завтра"

26 сентября в Казани состоится ежегодная открытая лекция, организатором которой выступает интернет-газета «Реальное время».
В этом году темой лекции станет «Покупатели будущего: как построить бизнес сегодня, чтобы завоевать их завтра».
По данным Nielsen, глобальной компании-измерителя, больше четверти маркетинговой аудитории – подрастающее поколение. Они только формируются как потребители.
В ближайшие годы их покупательская способность будет только расти. К 2020 новое поколение составит уже 40% потребителей и станет глобальным вызовом для бизнеса. Новыми лидерами станут компании, у которых хватит терпения и умения работать с такими клиентами. Как подготовить бизнес к потребителям будущего?
Ответы на этот и другие вопросы мы найдем в рамках открытой лекции «Покупатели будущего: как изменить бизнес сегодня, чтобы завоевать их завтра».
Спикеры Открытой лекции ответят на вопросы:
Программа
|15.00-15.30
|Регистрация участников
|15.30-16.00
|Евгения Шамис, основатель и CEO компании Sherpa S Pro
|16.00-16.30
|Анастасия Аксёнова, основатель и директор студии интерактивных технологий ImCompany
|16.30-17.00
|Светлана Барсукова, генеральный директор холдинга «Агросила»
Чтобы стать участником пройдите простую форму регистрации на мероприятие. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Место проведения: ГРК «Ривьера», зал «Монте-Карло» (пр. Ф.Амирхана, 1)
Начало мероприятия в 15.00
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У вас есть вопросы? Звоните 222-90-72 или пишите на почту pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.