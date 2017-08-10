Фестиваль «JAZZ в Кремле» - Трио Евгения Борца & Константин Гевондян & Диана Поленова

10 августа в рамках фестиваля «JAZZ в Кремле» выступит трио — Евгений Борец, Константин Гевондян, Диана Поленова.
Евгений Борец — пианист и композитор, выпускник Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, на джазовой сцене со второй половины 80-х годов. Руководитель Jazz Town Band. Автор музыки ко многим кинофильмам и театральным постановкам. Участник и основной аранжировщик проектов с участием Андрея Макаревича — «Оркестра Креольского Танго».
Диана Поленова — певица, автор песен, поэзии и музыки в различных стилистических направлениях, состоит в Российском Авторском Обществе. Записала несколько сольных альбомов и саундтреков к кинофильмам, а также приняла участие в совместных проектах с российскими и зарубежными исполнителями (Чак Лоэб, Ал Ди Меола, Орландо Вайе Марака, Омара Портуондо).
Состав коллектива:
Диана Поленова — вокал
Евгений Борец — фортепиано
Константин Гевондян — труба
Сергей Хутас — контрабас, бас-гитара
Давид Ткебучава — барабаны
В программе — презентация песен из нового альбома «Мотыльки» («Детские песни для взрослых»), дуэт Евгения Борца с Константином Гевондяном, авторские композиции и изысканные, утонченные аранжировки известных мелодий.
Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.
Генеральный партнер фестиваля — ООО «СУВАР ХОЛДИНГ»; Официальные партнеры — ClubMed Russia (ООО «КЛАБ МЕД РАША»), ООО «Компаньон СП»; Ведущий информационный партнер — радиостанция «Бим-радио».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.