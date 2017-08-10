Фестиваль «JAZZ в Кремле» - Трио Евгения Борца & Константин Гевондян & Диана Поленова

10 августа в рамках фестиваля «JAZZ в Кремле» выступит трио — Евгений Борец, Константин Гевондян, Диана Поленова.

Евгений Борец — пианист и композитор, выпускник Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, на джазовой сцене со второй половины 80-х годов. Руководитель Jazz Town Band. Автор музыки ко многим кинофильмам и театральным постановкам. Участник и основной аранжировщик проектов с участием Андрея Макаревича — «Оркестра Креольского Танго».



Диана Поленова — певица, автор песен, поэзии и музыки в различных стилистических направлениях, состоит в Российском Авторском Обществе. Записала несколько сольных альбомов и саундтреков к кинофильмам, а также приняла участие в совместных проектах с российскими и зарубежными исполнителями (Чак Лоэб, Ал Ди Меола, Орландо Вайе Марака, Омара Портуондо).



Состав коллектива:

Диана Поленова — вокал

Евгений Борец — фортепиано

Константин Гевондян — труба

Сергей Хутас — контрабас, бас-гитара

Давид Ткебучава — барабаны

В программе — презентация песен из нового альбома «Мотыльки» («Детские песни для взрослых»), дуэт Евгения Борца с Константином Гевондяном, авторские композиции и изысканные, утонченные аранжировки известных мелодий.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.

Генеральный партнер фестиваля — ООО «СУВАР ХОЛДИНГ»; Официальные партнеры — ClubMed Russia (ООО «КЛАБ МЕД РАША»), ООО «Компаньон СП»; Ведущий информационный партнер — радиостанция «Бим-радио».

