11 июля 2017

Бизнес-бранч "Банки в условиях новой конкуренции за МСБ"

Бизнес-бранч

11 июля в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Банки в условиях новой конкуренции за МСБ», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Как применяются программы поддержки бизнеса по программе МСП: спрос и предложение
  • Как меняются программы РКО – новый тип отношений бизнеса и банков?
  • Банк или ИТ-компания: как новые потребительские привычки меняют кредитные организации?

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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