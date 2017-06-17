17 июня 2017

Кубок конфедераций 2017

Кубок конфедераций 2017

17 июня в России стартует Кубок конфедераций FIFA 2017, который будет проходить в четырех городах вплоть до 2 июля. На футбольном поле «Казань Арены» сойдутся:

  • 18 июня Португалия — Мексика
  • 22 июня Германия — Чили
  • 24 июня Россия — Мексика
  • 28 июня Полуфинал Кубка конфедераций

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