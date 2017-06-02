02 июня 2017

Пленарное заседание ПМЭФ 2017 с участием Владимира Путина

Смотреть видеозапись

  • Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
  • Выступление Премьер-министра Индии Нарендры Моди
  • Выступление Федерального канцлера Австрии Кристиана Керна
  • Выступление Президента Республики Молдова Игоря Додона

Модератор: Мегин Келли, Телеведущая, NBC News

Источник

Календарь

Все мероприятия