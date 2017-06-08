Форум «Российское село - 2017»

8 и 9 июня 2017 года на ВДНХ в павильоне №75 состоится Второй Всероссийский форум «Российское село». Он проводится второй год подряд в рамках реализации федерального проекта при активном участии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), ЦМ «Экспохлеб», других аграрных организаций. В 2016 году Форум собрал более 2000 человек из 69 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Всероссийский форум «Российское село – 2017» – это авторитетная коммуникационная площадка для обсуждения актуальных вопросов аграрной сферы, демонстрации достижений сельского хозяйства, налаживания деловых контактов, генерации свежих идей и поиска эффективных направлений возрождения и развития сел и малых городов России.



Посетителей и участников Форума ждет насыщенная деловая программа, выставочная экспозиция и фермерская ярмарка. Семинары, конференции, круглые столы и бизнес-встречи объединят специалистов АПК для обсуждения самых актуальных тем и проблем, поиска путей их решения и установления полезных деловых контактов.

На выставке и фермерской ярмарке регионы представят успешные проекты и достижения, крупные и малые формы хозяйствования покажут результаты деятельности и предложат гостям для дегустации и покупки товары собственного производства.

На Форум «Российское село – 2017» приглашены руководители и специалисты агрохолдингов, представители различных подотраслей аграрной сферы, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, производители сельскохозяйственной техники и оборудования, кормов и ветеринарных препаратов.



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