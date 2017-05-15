Конференция Fintech Victory Day

15 мая в Иннополисе пройдет Fintech Victory Day, где примут участие эксперты и предприниматели из индустрии финансовых технологий (Fintech) и блокчейн (blockchain) из Австрии, Великобритании, России и Сингапура.

Fintech Victory Day соберет на своей площадке признанных экспертов, предпринимателей, инвесторов, а также специалистов в области инноваций и технологий.

В рамках деловой программы Fintech Victory Day будут обсуждаться ключевые технологические тенденции отрасли, прогнозы развития на 2017-2018 годы; платформенный подход к внедрению блокчейн; Open Banking – банк как сервис и банк как платформа; развитие и тренды мировых финансовых технологий и место России в этих отраслях.

Подробно мы остановимся на таких явлениях как ICO (расшифровать), внедрении открытых банковских API в России, робоэдвайзинге, ботах и искуственном интеллекте в финтехе.

Для представителей банковского бизнеса, который переживает сейчас переломный момент во взаимодействии с клиентами, требующими всё более гибких решений, будет проходить специальная панель о сценариях работы банка с инновационными технологиями (от создания собственных лабораторий до open-API), финтех-стартапами. А также пройдет обсуждение позиции регулятора (центральный банк), будет озвучена позиция «Финтех», созданной под эгидой Банка России.

Для предпринимателей будет организована прикладная секция о сценариях бизнеса с банками, будут даны практические кейсы и рабочие схемы.

Компании, претендующие на работу с банками, смогут прямо в день мероприятия договориться о пилотном запуске своего проекта в комфортной атмосфере (на площадке будет достаточно лиц, принимающих решения).

Специально для разработчиков будут представлены направления, где сейчас появляются новые рынки и новые заказы и не хватает кадров. IT-бюджеты банков растут, многие крупнейшие корпорации (ВЭБ, Альфа-банк, S7 Airlines) внедряют блокчейн-решения. Мы покажем, чего именно ждут заказчики, как встроиться в тренд и максимально получить прибыль на интересных проектах.

Среди подтверждённых спикеров Fintech Victory Day Сергей Солонин (QIWI, генеральный директор), Томас Лабенбахер и Игорь Песин (Life.SREDA), Алексей Архипов (QIWI, Блокчейн Технологии), Антон Шмидбауер (IOV 42), Максим Авдеев (InspiRussia).

Регистрация Fintech Victory Day

Место проведения: г. Иннополис, Технопарк им. Попова, ул.Университетская 7, Зона "Камень", офис 403-2, 4 этаж

