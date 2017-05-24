Российский Интернет Форум (РИФ.Иннополис)

РИФ.Иннополис — это часть крупнейшего всероссийского проекта РИФ.Регион большого регионального проекта про Интернет, экономику, коммуникации, интернет-бизнес и новые технологии, продолжение исторического Форума РИФ+КИБ, ежегодно проходящего в Подмосковье уже более 20 лет подряд.

В 2017 году РИФ.Иннополис пройдет совместно с конференцией ЦИПР.

Поэтому участие в РИФ. Иннополис-2017 это не только отличная возможность погрузиться в жизнь российской сферы высоких технологий, но и завести новые деловые контакты и поддержать старые, поучаствовать в интересных дискуссиях и послушать мастер-классы и лекции настоящих профессионалов и представителей крупнейших IT-компаний, посетить один из крупных российских IT-парков и познакомится с резидентами.



Аудитория прошлого года — это более 30% участников занимают руководящие должности в ИТ-компаниях, почти 12% являются специалистами ИТ-компаний и 10% представляли стартапы. остальные участники СМИ, журналисты и т.д.



Организаторами проекта выступают: РАЭК, РОЦИТ; поддержку проекту оказывают: Мэрия г. Иннополиса, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.

С программой Форума вы можете ознакомиться на сайте мероприятия.

Участие в Форуме бесплатное — при предварительной регистрации на сайте.