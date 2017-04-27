27 апреля 2017 года в Иннополисе состоится Российский венчурный форум – федеральное мероприятие, пришедшее на смену венчурным ярмаркам и другим региональным мероприятиям, главная аудитория которых – инновационные компании, стартапы в поисках инвестиций.
Кому и зачем участвовать в Форуме?
Особенностью предстоящего форума является объединение с IV Российским Технологическим Туром. В Россию приедут представители венчурных фондов, технологических корпораций и бизнес-ангелы из Европы и США, объединенные ассоциацией Tech Tour и International Venture Club, чтобы проинвестировать в лучшие отечественные стартапы. Российский ТехТур проводится раз в четыре года, первый состоялся в 2004 году. Нынешний ТехТур будет четвертым по счету, и пройдет в трех городах России: Москве, Казани и Иннополисе.
Также в рамках форума продолжится международная программа акселерации, призванная вывести инновационные компании на международный рынок. На акселерационную программу поступило 444 заявки со всей России и еще 11 стран мира, включая США, Ирландию, Эстонию, Финляндию и т. д. Из них было выбрано около 50, авторы которых смогут презентовать свои стартапы на Российском венчурном форуме. Эксперты выберут лучших, которые будут участвовать в программе акселерации до конца года.
Регистрация и подробная информация на russianventureforum.ru
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