Российский венчурный форум

27 апреля 2017 года в Иннополисе состоится Российский венчурный форум – федеральное мероприятие, пришедшее на смену венчурным ярмаркам и другим региональным мероприятиям, главная аудитория которых – инновационные компании, стартапы в поисках инвестиций.

Кому и зачем участвовать в Форуме?

Предпринимателям: получить экспертную оценку проекта, пройти обучение, получить консультации по подготовке презентации бизнеса потенциальному инвестору, привлечь инвестиции и попасть в международную программу акселерации;

Инвесторам: получить информацию о компаниях различных отраслей и стадий развития, «вживую» пообщаться с предпринимателями, обсудить вопросы фандрайзинга и организационно-правовых форм для фондов в российской юрисдикции;

Институтам развития: обсудить основные тенденции и перспективы развития рынка прямого инвестирования и венчурного капитала, оценить эффективность существующих и определить новые механизмы и инструменты содействия развитию венчурного бизнеса.

Особенностью предстоящего форума является объединение с IV Российским Технологическим Туром. В Россию приедут представители венчурных фондов, технологических корпораций и бизнес-ангелы из Европы и США, объединенные ассоциацией Tech Tour и International Venture Club, чтобы проинвестировать в лучшие отечественные стартапы. Российский ТехТур проводится раз в четыре года, первый состоялся в 2004 году. Нынешний ТехТур будет четвертым по счету, и пройдет в трех городах России: Москве, Казани и Иннополисе.

Также в рамках форума продолжится международная программа акселерации, призванная вывести инновационные компании на международный рынок. На акселерационную программу поступило 444 заявки со всей России и еще 11 стран мира, включая США, Ирландию, Эстонию, Финляндию и т. д. Из них было выбрано около 50, авторы которых смогут презентовать свои стартапы на Российском венчурном форуме. Эксперты выберут лучших, которые будут участвовать в программе акселерации до конца года.

Регистрация и подробная информация на russianventureforum.ru