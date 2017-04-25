25 апр. 2017

Бизнес-бранч «Строительный ритейл в условиях нестабильности строительного рынка»

Бизнес-бранч «Строительный ритейл в условиях нестабильности строительного рынка»

25 апреля интернет-газета «Реальное время» соберет представителей строительного ритейла в рамках бизнес-бранча «Строительный ритейл в условиях нестабильности строительного рынка».

Тезисы встречи:

  • Как колебания на строительном рынке отразились на стройритейле
  • Борьба форматов: DIY-супермаркет, специализированный магазин, рынок, онлайн-магазин
  • Казань под атакой мировых сетей: страшны ли Castorama и Leroy Merlin?

К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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