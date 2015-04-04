Фабрика предпринимательства: создай свой бизнес на глазах у всей страны.

Стартовал набор участников на новое реалити-шоу по созданию своего бизнеса от проекта «Фабрика предпринимательства»! Все желающие пройдут несколько этапов отбора, чтобы стать участниками шоу, открыть свое дело и побороться за главный приз. На пути к успеху участникам будут помогать известные предприниматели.

Суть проекта: 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект, а весь процесс будет транслироваться по кабельному телевидению.

Первый отборочный этап пройдет 4 апреля в 12.00. Попробовать осуществить свою мечту и создать бизнес может каждый. Участие в шоу-проекте бесплатное!

В реалити-шоу каждую команду будут направлять наставники и эксперты, руководители крупных компаний.

Наставники нового проекта рассказали о том, какие новые возможности для начинающих предпринимателей открывает формат "Фабрики".

Если ты готов стать кладовщиком, кассиром, закупщиком, бухгалтером или еще кем-то, объеденив все эти профессии в одном лице, то, конечно же, приходи на проект, будет тяжело, но тот предпринимательский опыт, который ты получишь, будет очень полезен, да и ты поймешь стоит ли именно тебе становиться предпринимателем. Да и наставники которые уже имеют опыт ведения бизнеса всегда помогут, поделятся теми навыками и инструментами, которые уже опробованы и реально работают в рыночной среде.

Сергей Шубин, совладелец компании "Автолига"

"Еще 10 лет назад предприниматель в глазах половины людей, не связанных с бизнесом, был мучеником, а еще половины рвачом и хапугой. Общественное сознание с тех пор к счастью немного поменялось и теперь все больше людей понимают, что бизнес несет в себе свободу, возможность менять реальность вокруг и финансовую независимость. А некоторые даже осознают, что есть и оборотная сторона, состоящая из нехватки клиентов, кассовых разрывов, падений выручки, звонков подрядчиков с просьбой погасить задолженность, но все это честно стоит того. Ведь только падения и взлеты, ссадины и ушибы дают ощущение, что ты действительно прокатился на велосипеде, а не остался сидеть дома у телевизора. Так что выходите из зоны комфорта, участвуйте в новом наборе программы Фабрики Предпринимательства, пробуйте, ошибайтесь, а главное боритесь. Лучшее время - это сейчас".

Марат Багаутдинов, совладелец сети "Wok&Go





Успех определяет именно твоя реакция в сложных ситуациях, этим успешные отличаются от лузеров. Кем быть, выбирать тебе."





Артем Когданин, директор компании "Ledel"









Нельзя стремиться просто заработать деньги. В жизни надо заниматься тем, что нравится и к чему есть талант. Самое главное – верить в себя до последнего. И преуспев в своем любимом деле, вы по-настоящему добьетесь успеха.

Радик Абдрахманов, совладелец Группы компаний «Bulatov group»











"Если хочешь добиться успеха в бизнесе, важно брать на себя ответственность. Ответственность за себя, ответственность за прибыль в бизнесе, ответственность за свою женщину. Если есть понимание, что все в этом мире зависит от тебя, а не от кризиса, хороших клиентов и т.д., то ты обречен на успех!"





Андрей Курамшин, совладелец веб-студии "Рефакт" и правового центра "ГудЭксперт"

Чтобы принять участие в шоу-проекте нужно оставить заявку на сайте

