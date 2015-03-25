Бизнес-конференция «ФАРМРЫНОК-2015: ТОЧКИ РОСТА»

Приглашаем аптечных работников аптек Казани и республики Татарстан принять участие в региональной бизнес-конференции журнала «Фармацевтическое обозрение» «ФАРМРЫНОК-2015: ТОЧКИ РОСТА».

ПРОГРАММА

25 МАРТА 2015 г. - ДЕНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АПТЕКИ (конференц-зал «Миллениум»)

Аудитория: руководители и владельцы аптек



9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе

10.00-14.00 Открытие конференции. Доклады. Дискуссия, вопросы и ответы, профессиональное общение. Предварительная программа:

· Фармрынок-2014. Тенденции и прогнозы. Инновации в аптечном секторе. Игорь Лунев, генеральный директор компании «Юнико», издатель журнала «Фармацевтическое обозрение»

·О деятельности Росздравнадзора в сфере контроля обращения лекарственных средств в Республике Татарстан.

Представитель Управления Росздравнадзора по РТ

· Категорийный менеджмент как базовый инструмент формирования рационального ассортимента. Алла Каминская, консультант по развитию аптечного бизнеса

· Комплексные допродажи как метод увеличения прибыльности аптеки. Александр Тягунов, генеральный директор ООО "Биотехнология"

14.00-15.00 Фуршет

15.00-17.00 NEW Авторский семинар Аллы Каминской «Инструменты максимизации аптечной прибыли»

· Составляющие аптечных продаж, товарооборота и прибыли аптеки

· Подходы в оперативной работе и современные инструменты локального маркетинга для увеличения количества клиентов и превращения посетителей аптеки в покупателей аптеки (способы повышения конверсии, работа с картой торговой территории и др.)

· Структура среднего чека и спектр приемов управления средним чеком (9 инструментов управления)

· Методы оперативного контроля по управлению аптечными продажами.

· Инструменты повышения товарооборота и прибыльности аптечного предприятия в краткосрочном и долгосрочном периоде.

Об авторе и ведущем семинара:

Автор семинара АЛЛА КАМИНСКАЯ имеет высшее фармацевтическое (ММА им.Сеченова) и экономическое образование, кандидат фармацевтических наук, MBA, бизнес-консультант по эффективному управлению и организационному развитию. В фармацевтическом бизнесе с 2000 г. В 2009-2012 гг. - управляющий директор по продажам, директор по персоналу Аптечной сети 36,6.

26 МАРТА 2015 г. - ДЕНЬ ПЕРВОСТОЛЬНИКА АПТЕКИ (конференц-зал «Миллениум»)

Аудитория: провизоры и фармацевты аптек

9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе

10.00-15.00 Научно-практическая конференция «Школа первостольника»

Лекции от ведущих опинион-лидеров и представителей фармацевтических компаний по темам: противопростудные препараты, диабетическая косметика, женское здоровье, БАД и др.

В перерыве – Фуршет

15.00-17.00

Тренинг-модерация Аллы Каминской «Математика аптечных продаж. Как специалист аптеки должен работать с формулами товарооборота и прибыли». Данный тренинг структурирует знания и умения специалиста первого стола аптеки по использованию всех эффективных инструментов увеличения среднего чека, количества клиентов, валового дохода аптеки или аптечной сети.

Фото: ТАСС, Юрий Белинский