XX международная специализированная выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО 2015

Сегодня строительный комплекс Республики Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике развернуто масштабное жилищное строительство, активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда, восстанавливаются историко-архитектурные памятники.

Успешная реализация проектов, наращивание объемов строительства, повышение качества работ всецело зависят от освоения и внедрения новейших строительных технологий, методов ведения строительного производства и использования современных строительных материалов.

Международная выставка «Волгастройэкспо» в значительной степени способствуют развитию строительного комплекса. В рейтинге строительных выставок Поволжья «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО» занимает 1-ое место. Общая экспозиционная площадь в 2014 году – 12 300 кв.м. Количество участников – 340 предприятий из 74 городов России, а также зарубежные фирмы и представительства компаний из 19 стран мира.

Экспозиция юбилейной XX выставки охватит все сферы строительного комплекса и будет представлена в 3-х павильонах и на открытой площадке. Залог успеха выставки - новаторский формат проведения: четко структурированная экспозиция, объединяющая основные строительные направления; удачно подобранные сроки проведения выставки - перед началом строительного сезона; масштабная рекламная кампания, ориентированная на привлечение максимального количества специалистов и конечных потребителей; насыщенная программа деловых мероприятий.

С 2003 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2008 году удостоена знака Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии (UFI), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ:

домостроение (деревянное, каркасно-панельное, модульное)

изоляционные материалы (тепло-, гидроизоляция)

инженерные сети (водо-, тепло-, газо-, снабжение, вентиляция, кондиционирование)

отделочные материалы (для внутренних и наружных работ)

проектирование, архитектура, дизайн помещений

безопасность (спецодежда, СИЗ, оборудование охранное, противопожарное и т.д.)

станки, оборудование для строительства, инструмент (бетоносмесители, виброоборудование, машины для обработки полов, деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки и т.д.)

строительная химия

строительно-дорожная техника

строительные конструкции

строительные материалы (бетон, цемент, кирпич, фанера, пиломатералы и т.д.)

трубы, трубопроводная арматура

электрооборудование

электро-, теплоснабжение

услуги в строительной сфере

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:

Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие последние достижения, новейшие прогрессивные технологии и инновационные разработки в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли,проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на церемонии торжественного открытия выставки;

«Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие последние достижения, новейшие прогрессивные технологии и инновационные разработки в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли,проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на церемонии торжественного открытия выставки; Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов;

авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов; Тематические семинары, круглые столы, презентации , организованные участниками выставки;

, организованные участниками выставки; Демонстрация техники и оборудования ;

; Бизнес-встречи, организованные по принципу мэтчмейкинга, главный принцип которых - «продуктивные бизнес-контакты в короткий срок на единой площадке». Основная цель - проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений, заключение контрактов между представителями руководства предприятий Республики Татарстан и участниками выставки.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:

В прошлом году выставку посетили 8 506 человек.

Состав посетителей – 64% это специалисты и руководители предприятий строительной отрасли (главные инженеры, прорабы, проектировщики, застройщики), специалисты сферы ЖКХ, руководители крупных промышленных компаний и представители малого и среднего бизнеса;

– 64% это специалисты и руководители предприятий строительной отрасли (главные инженеры, прорабы, проектировщики, застройщики), специалисты сферы ЖКХ, руководители крупных промышленных компаний и представители малого и среднего бизнеса; Статус посетителей - 59% это владельцы компаний и менеджеры высшего звена, которые принимают решение или влияют на принятие решения в компании о покупке;

- 59% это владельцы компаний и менеджеры высшего звена, которые принимают решение или влияют на принятие решения в компании о покупке; Полномочия посетителей - 70% респондентов выразили потребность в сборе информации и 55% - готовность совершать покупки;

- 70% респондентов выразили потребность в сборе информации и 55% - готовность совершать покупки; у 66% посетителей основной целью посещения является получение информации о продукции из «первых рук»;

основной целью посещения является получение информации о продукции из «первых рук»; География посетителей - республики: Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, области: Московская, Ленинградская, Нижегородская, Калужская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Ульяновская и др.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ / ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ:

Регистрационный сбор - 13 000 руб. / 440 евро.

Необорудованная площадь - 8 500 руб. / 280 евро за 1 кв.м

Открытая площадь - 3 500 руб. / 110 евро за 1 кв.м

Цены даны с учетом НДС.