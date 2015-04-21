XX международная специализированная выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО 2015

Сегодня строительный комплекс Республики Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике развернуто масштабное жилищное строительство, активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда, восстанавливаются историко-архитектурные памятники.
Успешная реализация проектов, наращивание объемов строительства, повышение качества работ всецело зависят от освоения и внедрения новейших строительных технологий, методов ведения строительного производства и использования современных строительных материалов.
Международная выставка «Волгастройэкспо» в значительной степени способствуют развитию строительного комплекса. В рейтинге строительных выставок Поволжья «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО» занимает 1-ое место. Общая экспозиционная площадь в 2014 году – 12 300 кв.м. Количество участников – 340 предприятий из 74 городов России, а также зарубежные фирмы и представительства компаний из 19 стран мира.
Экспозиция юбилейной XX выставки охватит все сферы строительного комплекса и будет представлена в 3-х павильонах и на открытой площадке. Залог успеха выставки - новаторский формат проведения: четко структурированная экспозиция, объединяющая основные строительные направления; удачно подобранные сроки проведения выставки - перед началом строительного сезона; масштабная рекламная кампания, ориентированная на привлечение максимального количества специалистов и конечных потребителей; насыщенная программа деловых мероприятий.
С 2003 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2008 году удостоена знака Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии (UFI), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.
ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ:
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ / ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ:
Регистрационный сбор - 13 000 руб. / 440 евро.
Необорудованная площадь - 8 500 руб. / 280 евро за 1 кв.м
Открытая площадь - 3 500 руб. / 110 евро за 1 кв.м
Цены даны с учетом НДС.
Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»
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