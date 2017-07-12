XXVI Международный финансовый конгресс

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и Правительство Санкт-Петербурга приглашают на XXVI Международный финансовый конгресс (МФК-2017), который состоится c 12 по 14 июля 2017 года в г. Санкт-Петербурге. Тема конгресса — «Финансы для развития».

В 2017 году организаторы сохранят тот формат, который был опробован в прошлом году. Ранее круг обсуждаемых тем был ориентирован преимущественно на вопросы функционирования банковского сектора, теперь тематика конгресса охватит все аспекты финансовой деятельности.

Сессии Конгресса будут посвящены проблематике экономического роста; актуальным вопросам денежно-кредитной политики; изменениям в регулировании банковского сектора и изменению модели банковского надзора; развитию рынка пенсионных накоплений, рынка страхования и финансовых рынков в целом и другим вопросам.

В мероприятиях конгресса примут участие представители Банка России, органов законодательной и исполнительной власти, зарубежных регуляторов, крупнейших банков и ведущих финансовых организаций, а также признанные международные и российские эксперты.

Оперативным организатором МФК-2017 является Фонд «Росконгресс».

Регистрация для участия в конгрессе и программа доступны на официальном сайте ibcongress.com.

Основные мероприятия XXVI Международного финансового конгресса пройдут на двух основных площадках — в Президентской библиотеке (г. Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3) и в Центральном выставочном зале «Манеж» (г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 1).

По вопросам участия обращайтесь по телефону: (812) 635-80-03, факс: (812) 635-80-02, адрес электронной почты: info@ibcongress.com, сайт: www.ibcongress.com