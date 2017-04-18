Первый Съезд предпринимателей Нижнекамского муниципального района и региона «Закамье»

18 апреля в Нижнекамске пройдет Первый Съезд предпринимателей Нижнекамского муниципального района и региона «Закамье».

Участники мероприятия смогут ознакомиться с производственным потенциалом Нижнекамска и наладить полезные, долгосрочные отношения с новыми партнерами в неформальной обстановке.

Съезд организуется при поддержке Министерства экономики РТ, Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, Союза «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татарстан».

Цель мероприятия: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нижнекамского муниципального района и региона «Закамье» Республики Татарстан.

На Пленарном заседании выступят министр экономики Республики Татарстан Артем Здунов, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и другие.

На протяжении всего дня будет проходить выставка товаропроизводителей Нижнекамского муниципального района и партнеров Face-to-face.

Участники смогут обсудить актуальные темы на Секциях Съезда:

Секция 1. Положительные и отрицательные стороны вопроса подготовки кадров для предприятий города и района. Обсуждение концепции работы инжинирингового Центра (Центра компетенций) нефтехимической направленности.

Положительные и отрицательные стороны вопроса подготовки кадров для предприятий города и района. Обсуждение концепции работы инжинирингового Центра (Центра компетенций) нефтехимической направленности. Секция 2. Перспективы развития сельскохозяйственного производства. Сельский бизнес. Роль государства в развитии сельского хозяйства.

Перспективы развития сельскохозяйственного производства. Сельский бизнес. Роль государства в развитии сельского хозяйства. Секция 3. Создание условий для привлечения инвестиций. Развитие инноваций, поддержка патентодержателей, инвестиционная деятельность, грантовая поддержка. Перспективы развития Территории опережающего социально-экономического развития.

Создание условий для привлечения инвестиций. Развитие инноваций, поддержка патентодержателей, инвестиционная деятельность, грантовая поддержка. Перспективы развития Территории опережающего социально-экономического развития. Секция 4. Кластер предприятий сферы химической и нефтехимической промышленности. ИННОКАМ. Возможности и перспективы. Развитие межотраслевых проектов.

Кластер предприятий сферы химической и нефтехимической промышленности. ИННОКАМ. Возможности и перспективы. Развитие межотраслевых проектов. Секция 5. Торгово-закупочная деятельность предприятия. Автоматизация процессов.

На мероприятии пройдут обсуждения по формированию стратегии развития предпринимательства до 2020 года.

Ознакомится с программой мероприятия, а также пройти онлайн-регистрацию можно на официальной странице Съезда.