18 апреля в Нижнекамске пройдет Первый Съезд предпринимателей Нижнекамского муниципального района и региона «Закамье».
Участники мероприятия смогут ознакомиться с производственным потенциалом Нижнекамска и наладить полезные, долгосрочные отношения с новыми партнерами в неформальной обстановке.
Съезд организуется при поддержке Министерства экономики РТ, Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, Союза «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татарстан».
Цель мероприятия: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нижнекамского муниципального района и региона «Закамье» Республики Татарстан.
На Пленарном заседании выступят министр экономики Республики Татарстан Артем Здунов, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и другие.
На протяжении всего дня будет проходить выставка товаропроизводителей Нижнекамского муниципального района и партнеров Face-to-face.
Участники смогут обсудить актуальные темы на Секциях Съезда:
На мероприятии пройдут обсуждения по формированию стратегии развития предпринимательства до 2020 года.
Ознакомится с программой мероприятия, а также пройти онлайн-регистрацию можно на официальной странице Съезда.
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