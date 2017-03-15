15 марта 2017

Бизнес-бранч «Новые тенденции в страховании»

Бизнес-бранч «Новые тенденции в страховании»

15 марта состоится бизнес-бранч «Новые тенденции в страховании», организатором которого выступает интернет-газета "Реальное время".

Тезисы встречи:

  • Локомотивы рынка - какие виды страхования будут "делать" портфель страховщиков
  • ОСАГО - есть ли выход из углубившегося кризиса
  • Финтех в страховании - телематика, блокчейн и другие "гости из будущего"

К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:


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