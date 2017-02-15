15 февраля пройдет эксклюзивный мастер-класс "Запуск бизнеса по франшизе" с экспертами:
Спикеры открыто поделятся личным опытом в сфере франчайзинга и своей историей успеха: расскажут, как правильно выбирать франшизу, научат видеть её сильные/слабые стороны, открыто поговорят о тонкостях и фишках рынка франчайзинга.
Пройдя мастер-класс вы получите:
И главное – вместе со спикером разберете реальные бизнес-кейсы с типичными ошибками на рынке франчайзинга.
Участие бесплатное. Подробности и регистрация на сайте startfranshiza.ru
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