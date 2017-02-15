15 февр. 2017

Мастер-класс "Запуск бизнеса по франшизе"

Мастер-класс

15 февраля пройдет эксклюзивный мастер-класс "Запуск бизнеса по франшизе" с экспертами:

  • Ильназ Набиуллин, совладелец сети магазинов ZIFA (121 магазин в России и СНГ) и GENTLZ (27 магазинов по России).
  • Марат Бибишев, основатель сети мужских парикмахерских «BIG BRO». На данный момент в сети одна собственная парикмахерская и 21 франчайзи по всей России — в Казани, Томске, Ярославле, Челябинске и других городах.
  • Олег Скобельцин, владелец и генеральный директор компаний SALEPLAN и НПК СОЖ СИНТЕЗ. 6 место в рейтинге Forbes ТОП-25 самых выгодных франшиз России. Продано более 140 франшиз в 7 странах мира.

Спикеры открыто поделятся личным опытом в ­сфере франчайзинга и ­своей историей успеха: расскажут, как правильно выбирать франшизу, научат видеть её ­сильные/слабые стороны, открыто поговорят ­о тонкостях и фишках ­рынка франчайзинга.

Пройдя мастер-класс ­вы получите:

  • дополните­льные знания в сфере ­самого эффективного инструмента масштабирования бизнеса;
  • поймете, как не проколоться на договоре;
  • сможете определять устойчивость бизнес-модели франшизы к и­зменениям в экономике;

И главное – вместе ­со спикером разберете реальные бизнес-кейс­ы с типичными ошибкам­и на рынке франчайзин­га.

Участие бесплатное. Подробности и регистрация на сайте startfranshiza.ru

Календарь

Все мероприятия