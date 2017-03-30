Федеральный форум «ИКТ-инфраструктура Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™» – уникальная площадка для обсуждения ключевых вопросов, связанных с подготовкой и созданием телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры для управления, контроля, безопасности, связи и вещания на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™ (ЧМ-2018), а также на Кубке Конфедераций FIFA 2017 (КК-2017).
Ключевые темы форума:
Аудитория форума: представители федеральных министерств и региональных правительств, руководство Российского футбольного союза, представители бизнес-сообщества, ИТ-менеджеры регионов, принимающих ЧМ-2018 и КК-2017, вендоры, интеграторы, операторы связи, поставщики оборудования, деловая и отраслевая пресса.
Подробнее о мероприятии можно узнать на странице мероприятия.
Надежда Шикунова
продюсер конференции
Тел.: +7 (495) 933-5483; +7 (967) 136-2260;
e-mail: ns@comnews.ru
По вопросам делегатского участия:
Татьяна Суркова, руководитель отдела делегатских продаж COMNEWS ts@comnews.ru
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