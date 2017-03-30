Федеральный форум «ИКТ-инфраструктура Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™»

Федеральный форум «ИКТ-инфраструктура Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™» – уникальная площадка для обсуждения ключевых вопросов, связанных с подготовкой и созданием телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры для управления, контроля, безопасности, связи и вещания на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™ (ЧМ-2018), а также на Кубке Конфедераций FIFA 2017 (КК-2017).

Ключевые темы форума:

Итоги практической деятельности Оргкомитета по подготовке ИКТ-инфраструктуры ЧМ-2018 и КК-2017;

Требования FIFA (международные стандарты FIFA) к ИКТ-инфраструктуре на объектах ЧМ-2018;

Решения по организации передачи информации посредством электросвязи, WiFi, подвижной радиотелефонной связи, предоставлению профессиональной цифровой радиосвязи TETRA, обеспечению видеоконференцсвязи (ВКС) для подготовки и проведения ЧМ-2018 и КК-2017;

Организация работы информационных систем FIFA и Оргкомитета, предоставление услуг ЦОД;

Организация Центра удаленного перевода во время проведения ЧМ-2018 и КК-2017;

Организация сервиса доставки телевизионных сигналов, резервирование сетей связи по доставке телевизионных сигналов;

Организация временной инфраструктуры для телерадиовещательных компаний;

Новые вещательные технологии на ЧМ-2018 и КК-2017.

Аудитория форума: представители федеральных министерств и региональных правительств, руководство Российского футбольного союза, представители бизнес-сообщества, ИТ-менеджеры регионов, принимающих ЧМ-2018 и КК-2017, вендоры, интеграторы, операторы связи, поставщики оборудования, деловая и отраслевая пресса.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице мероприятия.