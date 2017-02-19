19 февр. 2017

Гала-концерт - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Гала-концерт - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

19, 20 февраля, 18.00
XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Гала-концерт

Исполнители:

  • ВАСИЛИЙ ЛАДЮК (Московский театр Новая Опера им.Е.В.Колобова)
  • ЕЛЕНА МАКСИМОВА (Венская Государственная Опера)
  • РОНАЛЬД САММ (Великобритания)
  • МИХАИЛ КАЗАКОВ (Большой театр России; ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА, АХМЕД АГАДИ, СЕРГЕЙ СКОРОХОДОВ (Мариинский театр)
  • СЕРГЕЙ КОВНИР (Национальная Опера Украины им.Т.Шевченко)
  • ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ (фортепиано, Казань)
  • Дирижеры – МАРКО БОЭМИ (Италия), МИХАИЛ ГРАНОВСКИЙ (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета)

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