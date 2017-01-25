XI Ежегодная премия Республики Татарстан «Студент года-2016»

В Татьянин день, 25 января 2017 года, в КРК «Пирамида» состоится церемония награждения XI Ежегодной студенческой премии РТ «Студент года-2016», где назовут имена победителей в 19 номинациях.

На сцену «Пирамиды» в этот день поднимутся около 100 лучших студентов Татарстана, а в зрительном зале соберется более 1500 гостей и болельщиков. Кульминацией Премии станет награждение победителей с участием руководства Республики Татарстан, известных ученых и спортсменов, политиков и бизнесменов, а также общественных и культурных деятелей, известных как в Республике Татарстан, так и за ее пределами.

В этом году премия собрала рекордное количество заявок за всю историю проекта – 567 из 18 городов Татарстана. Среди них рекордсмена по заявкам стали: Казань, Набережные Челны, Елабужский и Альметьевский районы. Около 100 заявок пришли из профессиональных образовательных организаций.

Двенадцатая премия включает в себя номинации: Гран-при «Студент года», «Студенческая общественная организация вуза», «Орган студенческого самоуправления вуза», «Орган студенческого самоуправления СПО», «Орган студенческого самоуправления общежития», «Студенческий трудовой отряд года», «Студенческая научная организация года», «Интеллект года», «Студенческий клуб года», «Студенческий творческий коллектив года», «Творческая личность года», «Студенческий спортивный клуб года», «Спортсмен года», «Общественник года», «Студенческое СМИ года», «Журналист года», «Студенческий проект года», «Волонтер года», «Иностранный студент года».

Самыми популярными номинациями, традиционно, стали «Интеллект года» (92 заявки), номинация «Общественник года» (65 заявок), «Спортсмен года» (57 заявок), номинация «Творческая личность года» (50) и «Гран-при» (48). Участники премии получат дипломы и ценные призы, а обладатель победы в главной номинации «Гран-при» – бесплатное обучение в любом вузе мира.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальной странице проекта.