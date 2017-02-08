В Казани в период с 8 по 10 февраля 2017 года состоится II Международный форум «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» - II International Forum «Intellectual Property and Economy of Russian Regions» (IP&ERR'2017).
Форум проводится в целях изучения вопросов, связанных с коммерциализацией, управлением, охраной и защитой результатов научно-технической деятельности предприятий и организаций Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации, обобщения вопросов динамики стратегических изменений экономики российских регионов, обобщения опыта в области создания и управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД) и разработки дальнейших мер по совершенствованию законодательной базы по эффективному использованию РИД в инновационной деятельности регионов, предприятий и организаций.
В рамках Форума состоится V Съезд ЦПТИ, который проводится в целях повышения образовательного уровня специалистов Российской Федерации, работающих в сфере интеллектуальной собственности для повышения эффективности использования патентной информации при развитии процессов коммерциализации технологий на основе использования ресурсов ЦПТИ.
Региональная сеть ЦПТИ Республики Татарстан является крупнейшей в Российской Федерации и охватывает 22 организации: ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ», Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ», ФГБОУ ВПО «КГЭУ», ООО «Татинтек», ОАО «ТАНЕКО», ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ООО «Газпром Трансгаз Казань», ОАО «НПО ГИПО», ООО «ИТЦ-КНИАТ», ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», ЗАО «Эникс», ОАО «КАМАЗ», ООО «Современные технологии», ОО «Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан», ООО «БизБренд», ПАО «Казанский вертолетный завод», ГАУЗ «МКДЦ», ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Минздрава России», Казанский авиационный завод – филиал ПАО «Туполев», ООО «Интеллект и право».
Тематика Форума
В программу Форума входят:
Организаторами Форума являются: Правительство Республики Татарстан, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ГУП Республики Татарстан «Татарстанский центр научно-технической информации».
К участию в работе форума приглашены Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Ф. Гарри, ведущие российские и зарубежные эксперты.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.
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