II Международный форум «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России»

В Казани в период с 8 по 10 февраля 2017 года состоится II Международный форум «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» - II International Forum «Intellectual Property and Economy of Russian Regions» (IP&ERR'2017).

Форум проводится в целях изучения вопросов, связанных с коммерциализацией, управлением, охраной и защитой результатов научно-технической деятельности предприятий и организаций Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации, обобщения вопросов динамики стратегических изменений экономики российских регионов, обобщения опыта в области создания и управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД) и разработки дальнейших мер по совершенствованию законодательной базы по эффективному использованию РИД в инновационной деятельности регионов, предприятий и организаций.

В рамках Форума состоится V Съезд ЦПТИ, который проводится в целях повышения образовательного уровня специалистов Российской Федерации, работающих в сфере интеллектуальной собственности для повышения эффективности использования патентной информации при развитии процессов коммерциализации технологий на основе использования ресурсов ЦПТИ.

Региональная сеть ЦПТИ Республики Татарстан является крупнейшей в Российской Федерации и охватывает 22 организации: ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ», Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ», ФГБОУ ВПО «КГЭУ», ООО «Татинтек», ОАО «ТАНЕКО», ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ООО «Газпром Трансгаз Казань», ОАО «НПО ГИПО», ООО «ИТЦ-КНИАТ», ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», ЗАО «Эникс», ОАО «КАМАЗ», ООО «Современные технологии», ОО «Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан», ООО «БизБренд», ПАО «Казанский вертолетный завод», ГАУЗ «МКДЦ», ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Минздрава России», Казанский авиационный завод – филиал ПАО «Туполев», ООО «Интеллект и право».

Тематика Форума

Государственная стратегия в области интеллектуальной собственности и региональные программы развития рынка интеллектуальной собственности;

Основные положения IV части Гражданского кодекса Российской Федерации и Административных регламентов;

Эффективное использование объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности регионов, предприятий и организаций. Интеллектуальная собственность как ресурс качественного развития предприятия;

Использование и распоряжение правами на РИД, созданных за счет средств федерального и регионального бюджетов;

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и технологий: состояние, перспективы и влияние на экономическое развитие региона;

Развитие государственной системы научно-технической информации;

Инструментарий патентного поиска, аналитики и принятия решений в сфере правовой охраны и использования РИД.

В программу Форума входят:

Пленарное заседание – 1-й день;

V Съезд ЦПТИ – 1-й и 2-й дни;

Выставочная экспозиция Форума «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан» – 1-й и 2-й дни;

Полуфинальное мероприятие Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК» – 3-й день.

Организаторами Форума являются: Правительство Республики Татарстан, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ГУП Республики Татарстан «Татарстанский центр научно-технической информации».

К участию в работе форума приглашены Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Ф. Гарри, ведущие российские и зарубежные эксперты.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.