I очный этап проекта «Кадровый резерв»

С 23 по 26 января 2017 года в МЦ "Волга" пройдёт первый очный этап восьмого сезона Республиканского проекта «Кадровый резерв».
По итогам тестирования на знание основ государственного устройства Российской Федерации и Республики Татарстан, а также собеседования, которое позволяет определить мотивацию, наличие опыта, личные достижения и деловые качества претендента, к участию в проекте будет допущено 160 кандидатов.
Целью проекта "Кадровый резерв" является формирование системы отбора, обучения и сопровождения молодых лидеров, активизация участия молодежи в социально-значимых мероприятиях и программах различного уровня, развитие деловых и личных качеств молодых лидеров и дальнейшего их продвижения в различных общественных сферах. В этом году Проект приобретает качественно новый формат, в котором его образовательная программа предполагает разделение участников по четырем специализированным модулям соответственно предметной ориентации участников проекта.
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет проекта:
Телефон: +7 (843) 231-81-61
Эл.почта: rezervrt@gmail.com
Адрес: г.Казань, ул. Г.Тукая, 58, офис 202
Телефон: 231-81-61
Эл.почта: rezervrt@gmail.com
Адрес: г.Казань, ул.Г.Тукая, 58, офис 202
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