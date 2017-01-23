I очный этап проекта «Кадровый резерв»

С 23 по 26 января 2017 года в МЦ "Волга" пройдёт первый очный этап восьмого сезона Республиканского проекта «Кадровый резерв».

По итогам тестирования на знание основ государственного устройства Российской Федерации и Республики Татарстан, а также собеседования, которое позволяет определить мотивацию, наличие опыта, личные достижения и деловые качества претендента, к участию в проекте будет допущено 160 кандидатов.

Целью проекта "Кадровый резерв" является формирование системы отбора, обучения и сопровождения молодых лидеров, активизация участия молодежи в социально-значимых мероприятиях и программах различного уровня, развитие деловых и личных качеств молодых лидеров и дальнейшего их продвижения в различных общественных сферах. В этом году Проект приобретает качественно новый формат, в котором его образовательная программа предполагает разделение участников по четырем специализированным модулям соответственно предметной ориентации участников проекта.

Модуль «Социальные медиа» предполагает изучение механизмов управления процессами в социальных медиа и их применение с целью развития молодёжного информационного пространства Республики Татарстан;

«Общий модуль» развивает основные качества и компетенции молодежных лидеров, а также повышает квалификацию участников в сфере государственной молодёжной политики;

Модуль «Школа экономики» направлен на развитие у молодых лидеров профессиональных навыков в сферах экономики и менеджмента, а также обучение решению стратегических задач в различных секторах экономики Республики Татарстан;

Модуль «ПромАктив» направлен на поддержку и развитие инициатив молодежи, занятой на предп риятиях и организациях Республики Татарстан.

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет проекта:

Телефон: +7 (843) 231-81-61

Эл.почта: rezervrt@gmail.com

Адрес: г.Казань, ул. Г.Тукая, 58, офис 202