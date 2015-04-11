Calvert Forum в Казани

Казань привлекла внимание экспертов Calvert Forum как активно развивающийся мегаполис, обладающий значительным креативным потенциалом и интенсивно растущим пулом IT и digital-проектов. Целью конференции в Казани является разработка предложений по дальнейшему формированию креативной среды города, развитию сектора цифровых технологий и созданию благоприятного фона для привлечения как внешних, так и внутренних инвестиций в регион.

Конференция соберет крупнейших российских и международных экспертов в области культурной политики, урбанистики, регионального брендинга, которые смогут поделиться своим опытом с представителями государственной власти, бизнес-сообщества и создателями креативных проектов. В рамках форма будут обсуждаться как общие вопросы, связанные с ролью креативных индустрий в социально-экономическом развитии, так и специфика урбанистического дизайна Казани и перспективы города как одного из международных центров цифровой индустрии.

Спикеры:



Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан

Алексей Кудрин, декан Факультета свободных искусства и наук СПбГУ

Джон Торнхилл, заместитель главного редактора газеты Financial Times

Аманда Левит, архитектор, основатель бюро AL_A

Андрес Кальменарес, основатель конференции Internet Age Media

Хорди Сейас Феррес, директор департмента креативных и культурных индустрий в правительстве Каталонии

Брайан Еванс, директор Школы урбанистики при Институте искусств Глазго

Джонатан Макклори, эксперт по региональному брендингу

Андрей Шаронов, ректор московской школы управления «Сколково»

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