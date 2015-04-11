Calvert Forum в Казани

Казань привлекла внимание экспертов Calvert Forum как активно развивающийся мегаполис, обладающий значительным креативным потенциалом и интенсивно растущим пулом IT и digital-проектов. Целью конференции в Казани является разработка предложений по дальнейшему формированию креативной среды города, развитию сектора цифровых технологий и созданию благоприятного фона для привлечения как внешних, так и внутренних инвестиций в регион.
Конференция соберет крупнейших российских и международных экспертов в области культурной политики, урбанистики, регионального брендинга, которые смогут поделиться своим опытом с представителями государственной власти, бизнес-сообщества и создателями креативных проектов. В рамках форма будут обсуждаться как общие вопросы, связанные с ролью креативных индустрий в социально-экономическом развитии, так и специфика урбанистического дизайна Казани и перспективы города как одного из международных центров цифровой индустрии.
Спикеры:
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Место проведения: IT-парк, Казань, ул. Петербургская, 52
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