02 марта 2017

Тренинг Игоря Рызова «Искусство быть первым»

Тренинг Игоря Рызова «Искусство быть первым»

2-3 марта в Казань приедет гуру переговоров- Игорь Рызов с абсолютно новым тренингом «Искусство быть первым». В эти дни на тренинге соберутся собственники бизнеса, первые лица, директора и люди, которые желают стать влиятельными и стремятся вперед к достижению собственных целей.

На тренинге Игоря Рызова Вы научитесь:

  • различать типаж собеседника и принадлежность его к определенной группе
  • определять потребности и мотивы.
  • Вести переговоры с разными социальными группами
  • Вести переговоры с представителями других культур, стран, регионов.
  • Учитывать культуральные отличия.
  • Адаптировать оппонента под свои ценности и адаптироваться под ценности оппонента.

Игорь Рызов

  • Ведущий российский эксперт по ведению переговоров
  • Признан одним из лучших бизнес-тренеров России по версии wikiexpert.s
  • Автор книги "Я всегда знаю, что сказать"(2015), которая стала победителем премии OZON.RU ONLINE AWARDS 2016 в номинации "Прорыв года"
  • Прошел обучение по переговорам в институте переговоров Джима Кэмпа
  • Прошел программу подготовки специалистов по переговорам Честер Ли Каррасса, мирового лидера в обучении переговорам. Program on Negotiation
  • Прошел обучение по переговорам в Harvard Law School

Официальный сайт мероприятия: ryzov.clubnec.ru

Подробности по телефону: 8(843) 207 01 00

Контакты

Официальный сайт мероприятия: ryzov.clubnec.ru

Подробности по телефону: 8(843) 207 01 00

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