Тренинг Игоря Рызова «Искусство быть первым»

2-3 марта в Казань приедет гуру переговоров- Игорь Рызов с абсолютно новым тренингом «Искусство быть первым». В эти дни на тренинге соберутся собственники бизнеса, первые лица, директора и люди, которые желают стать влиятельными и стремятся вперед к достижению собственных целей.
На тренинге Игоря Рызова Вы научитесь:
Игорь Рызов
Официальный сайт мероприятия: ryzov.clubnec.ru
Подробности по телефону: 8(843) 207 01 00
Официальный сайт мероприятия: ryzov.clubnec.ru
Подробности по телефону: 8(843) 207 01 00
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