VIII Финансовый Форум по недвижимости

Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA приглашает на VIII Финансовый Форум по недвижимости, который состоится 1 марта 2017 г. в отеле Swissotel Красные Холмы, Москва.

В форуме примут участие представители власти и банковских структур, руководители девелоперских и строительных компаний, российские и иностранные инвесторы, собственники коммерческой и жилой недвижимости.



Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте Форума.