Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA приглашает на VIII Финансовый Форум по недвижимости, который состоится 1 марта 2017 г. в отеле Swissotel Красные Холмы, Москва.
В форуме примут участие представители власти и банковских структур, руководители девелоперских и строительных компаний, российские и иностранные инвесторы, собственники коммерческой и жилой недвижимости.
Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте Форума.
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