Форум банковских инноваций — Innobanking 2016

19 декабря в Иннополисе состоится Ежегодный форум банковских инноваций Innobanking 2016. Ведущие спикеры (Сингапур, Европа, Израиль) обсудят ключевые тренды мирового финтеха: Bank-as-a-service (банк как сервис), цифровая трансформация банка, технология Blockchain. Организатор мероприятия - венчурный фонд Life.SREDA

Innobanking 2016 будет полезен представителям банков и стартапов. Банки узнают, как поделиться своей инфраструктурой с внешним рынком, получив при этом прибыль в качестве инвестиций и новых источников дохода. На форуме будут рассмотрены сценарии и практические детали процесса.

Стартапы же могут увидеть и научиться, как благодаря модели BaaS можно ускорить запуск своих проектов, экономя свои ресурсы, получить множество клиентов и легко масштабировать бизнес за рубеж. Также на площадке можно будет напрямую неформально пообщаться с ключевыми персонами российского и мирового финтеха, настоящими практиками.

Главными темами Innobanking 2016 станут:

Bank-as-a-service (банк как сервис);

Цифровая трансформация банка;

Технология Blockchain.

Среди спикеров форума Innobanking 2016 Сергей Солонин (QIWI), Томас Лабенбахер (FIDOR), Игорь Песин (BAASIS), Арсений Косенко (Life.Pay), Игорь Хмель (Bank EX), Андрей Леушев (FARZOOM, создатель проекта "Деловая Среда" (Сбербанк России), Алексей Катрич (Техносерв Консалтинг), Константин Голдштейн (Microsoft) и др., которые расскажут о новом феномене в банкинге и финтехе — BaaS, а также поделятся опытом запуска бизнеса на инфраструктуре банка и представят свои собственные кейсы.

Регистрация на форум Innobanking 2016

Место проведения: Университет "Иннополис", ул. Университетская, 7, оф. 403-2, вход через зону "Камень"