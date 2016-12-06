Расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ

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6 декабря в Казани состоится третье расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. В мероприятии примут участие более 300 предпринимателей из Казани, Набережных Челнов и других районов республики. Заседание пройдет под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В качестве докладчика по одной из тем Совета выступит Станислав Наумов – член Правления X5 Retail group, директор по взаимодействию с органами государственной власти. Также в заседании Совета примут участие бизнес-омбудсмены из 8 регионов России.

В ходе третьего расширенного заседания лидеры проектных групп Совета – предприниматели и представители органов власти - покажут решения актуальных вопросов бизнеса в Республике Татарстан. Над решениями бизнес совместно с ведомствами и министерствами работал на протяжении нескольких месяцев в формате проектных групп - регулярных встреч и поэтапных обсуждений вариантов решения. На расширенном заседании 6 декабря лидеры проектных групп представят результаты работы по сокращению процедуры согласований экологической документации, обеспечению доступа частной медицины в сферу ОМС, регулированию размещения рекламных конструкцию в зоне Казанского Кремля и мн. др.

Также на расширенном заседании Совета предприниматели представят варианты решений вопросов взаимодействия между торговыми сетями и производителями продуктов питания. Доклад о результатах работы этой проектной группы проведет Станислав Наумов - член Правления X5 Retail group, директор по взаимодействию с органами гос-ударственной власти.

Участниками заседания также станут бизнес-омбудсмены из других регионов России: Иркутской и Свердловской областей, Приморского края, Камчатского края и т.д. Региональные Уполномоченные по защите прав предпринимателей посетят заседание, чтобы перенять практику проектного управления и взаимодействия власти с бизнесом, наработанную в Татарстане.

Вести заседание Совета по предпринимательству поручено Айрату Баширову - создателю и генеральному директору группы компаний «Данафлекс», лидера российского рынка гибкой упаковки.